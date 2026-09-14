Дембеле отговори на Мбапе: Никога не съм бил избраният

Темата за „Златната топка“ за 2026 г. е по-гореща от всякога. През последните дни много играчи изразиха мнението си, а един от тях беше Килиан Мбапе. В интервю за „ Екип“ нападателят на Реал Мадрид призна, че „не вижда друг играч, който да е бил по-добър от него през миналия сезон“.

„Винаги съм бил човекът, към когото са насочени погледите. Усман Дембеле? На него винаги се е гледало като на талантлив играч. На мен, от друга страна, винаги се е гледало като на избрания“, заяви звездата на мадридчани по адрес на носителя на наградата за миналата година.

Другият главен герой в тази история, Усман Дембеле, коментира въпроса снощи след мача на Пари Сен Жермен срещу Брест. „Както казах, никога не съм бил „избраният“, но съм работил изключително много. И миналата година бях възнаграден...“, подчерта той.

„Тази година ще видим, аз съм спокоен. Винаги съм бил от тези, които стоят на последния чин и работят здраво. Така е през цялата ми кариера, не съм казал и дума. Единственото, което съм правил, е да работя здраво“, допълни Дембеле.

🚨🚨💣 Ousmane DEMBÉLÉ 🇫🇷 : « COMME J’AI DIT J’AI JAMAIS ÉTÉ "L’ÉLU" MAIS J’AI BOSSÉ ÉNORMÉMENT.



L’année dernière j’ai été récompensé… CETTE ANNÉE ON VERRA, tranquille.



J’ai toujours été AU FOND DE LA CLASSE EN TRAIN DE TRAVAILLER DUR. TOUTE MA CARRIÈRE, J’AI PAS DIT UN MOT,… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2026

Бившият футболист Мехди Бенатия беше по-директен по отношение на Мбапе: „Обожавам го, но изявленията му за „Златната топка“... Не ми хареса интервюто. Той има футболен интелект и обичам, когато говори за това, но за „Златната топка“... няма нужда от тези думи“.

Бившият френски национал Бишенте Лизаразу също се произнесе. „Това на Мбапе е много американско. За разлика от него, Дембеле, Квара и Ламин изиграха картата на смирението“, обясни той.

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