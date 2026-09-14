Дембеле отговори на Мбапе: Никога не съм бил избраният

Темата за „Златната топка“ за 2026 г. е по-гореща от всякога. През последните дни много играчи изразиха мнението си, а един от тях беше Килиан Мбапе. В интервю за „ Екип“ нападателят на Реал Мадрид призна, че „не вижда друг играч, който да е бил по-добър от него през миналия сезон“.
„Винаги съм бил човекът, към когото са насочени погледите. Усман Дембеле? На него винаги се е гледало като на талантлив играч. На мен, от друга страна, винаги се е гледало като на избрания“, заяви звездата на мадридчани по адрес на носителя на наградата за миналата година.
Другият главен герой в тази история, Усман Дембеле, коментира въпроса снощи след мача на Пари Сен Жермен срещу Брест. „Както казах, никога не съм бил „избраният“, но съм работил изключително много. И миналата година бях възнаграден...“, подчерта той.
„Тази година ще видим, аз съм спокоен. Винаги съм бил от тези, които стоят на последния чин и работят здраво. Така е през цялата ми кариера, не съм казал и дума. Единственото, което съм правил, е да работя здраво“, допълни Дембеле.
Бившият футболист Мехди Бенатия беше по-директен по отношение на Мбапе: „Обожавам го, но изявленията му за „Златната топка“... Не ми хареса интервюто. Той има футболен интелект и обичам, когато говори за това, но за „Златната топка“... няма нужда от тези думи“.
Бившият френски национал Бишенте Лизаразу също се произнесе. „Това на Мбапе е много американско. За разлика от него, Дембеле, Квара и Ламин изиграха картата на смирението“, обясни той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google