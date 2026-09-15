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Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
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Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Отношенията между две от големите звезди на френския национален отбор - Килиан Мбапе и Усман Дембеле, са достигнали критична точка. Повод за раздора станаха скорошни изказвания на Мбапе по адрес на бившия му клуб Пари Сен Жермен. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза, че в последния му сезон в състава на парижани не е имало други ярки фигури освен самия него, а Дембеле е станал истински разпознаваем чак след неговото напускане в посока Мадрид.

„Дембеле и неговото обкръжение приеха много тежко думите на Килиан, те са бесни. Смятат това за своеобразно предателство. Мбапе настрои срещу себе си много от играчите в националния отбор на Франция, които просто не разбират изказванията му. В момента в лагера на „петлите“ реално има два отделни отбора“, разкри бившият френски национал и настоящ журналист Жером Ротен в ефира на популярното предаване „Rothen s'enflamme“.

Друга реплика на Мбапе също е подразнила Дембеле. Става дума за коментар по повод това кой заслужава да спечели “Златната топка” за 2026 година. В интервю за “Екип” Мбапе беше категоричен, че „не вижда друг играч, който да е бил по-добър от него през миналия сезон”.

Изказването на голмайстор номер 1 в историята на световните първенства му донесе много критики както от журналисти, така и от бивши френски национали, сред които Бишенте Лизаразу и Кристоф Дюгари.

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Снимки: Imago

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