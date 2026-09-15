Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Отношенията между две от големите звезди на френския национален отбор - Килиан Мбапе и Усман Дембеле, са достигнали критична точка. Повод за раздора станаха скорошни изказвания на Мбапе по адрес на бившия му клуб Пари Сен Жермен. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза, че в последния му сезон в състава на парижани не е имало други ярки фигури освен самия него, а Дембеле е станал истински разпознаваем чак след неговото напускане в посока Мадрид.

„Дембеле и неговото обкръжение приеха много тежко думите на Килиан, те са бесни. Смятат това за своеобразно предателство. Мбапе настрои срещу себе си много от играчите в националния отбор на Франция, които просто не разбират изказванията му. В момента в лагера на „петлите“ реално има два отделни отбора“, разкри бившият френски национал и настоящ журналист Жером Ротен в ефира на популярното предаване „Rothen s'enflamme“.

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💥 @RothenJerome : "Dembélé et son entourage ont très mal pris les déclarations de Kylian, ils sont très remontés contre lui. Ils considèrent cela comme une forme de trahison. Mbappé s'est mis beaucoup de Bleus à dos, ils ne comprennent pas ses sorties. Il y a… pic.twitter.com/GryEvNmyL2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 14, 2026

Друга реплика на Мбапе също е подразнила Дембеле. Става дума за коментар по повод това кой заслужава да спечели “Златната топка” за 2026 година. В интервю за “Екип” Мбапе беше категоричен, че „не вижда друг играч, който да е бил по-добър от него през миналия сезон”.

Изказването на голмайстор номер 1 в историята на световните първенства му донесе много критики както от журналисти, така и от бивши френски национали, сред които Бишенте Лизаразу и Кристоф Дюгари.

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Снимки: Imago