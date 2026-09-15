Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Отношенията между две от големите звезди на френския национален отбор - Килиан Мбапе и Усман Дембеле, са достигнали критична точка. Повод за раздора станаха скорошни изказвания на Мбапе по адрес на бившия му клуб Пари Сен Жермен. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза, че в последния му сезон в състава на парижани не е имало други ярки фигури освен самия него, а Дембеле е станал истински разпознаваем чак след неговото напускане в посока Мадрид.
„Дембеле и неговото обкръжение приеха много тежко думите на Килиан, те са бесни. Смятат това за своеобразно предателство. Мбапе настрои срещу себе си много от играчите в националния отбор на Франция, които просто не разбират изказванията му. В момента в лагера на „петлите“ реално има два отделни отбора“, разкри бившият френски национал и настоящ журналист Жером Ротен в ефира на популярното предаване „Rothen s'enflamme“.
Друга реплика на Мбапе също е подразнила Дембеле. Става дума за коментар по повод това кой заслужава да спечели “Златната топка” за 2026 година. В интервю за “Екип” Мбапе беше категоричен, че „не вижда друг играч, който да е бил по-добър от него през миналия сезон”.
Изказването на голмайстор номер 1 в историята на световните първенства му донесе много критики както от журналисти, така и от бивши френски национали, сред които Бишенте Лизаразу и Кристоф Дюгари.
Снимки: Imago