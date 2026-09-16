Мбапе, Винисиус и Конате се забъркаха в политическа полемика, не се включиха в послание за подкрепа на Сеута

Три от звездите на Реал Мадрид - Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате, получиха критики в Испания и се забъркаха в полемика с политически привкус.

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Причината е, че преди снощния мач срещу Елче от Ла Лига, спечелен драматично от "лос бланкос" с 3:2, тримата футболисти отказаха да покажат изцяло фланелка в подкрепа на населението на Сеута. Както е известно, испанският анклав в Африка е в центъра на сериозна мигрантска криза с Мароко от края на юли месец.

👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.



👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

Медиите в Испания забелязаха, че Мбапе, Винисиус и Конате са опитали да скрият посланието „Всички сме Кабаяс“, както е популярното прозвище на жителите на испанския анклав. Футболистите са облекли фланелката само наполовина при излизането си на терена, като французинът и бразилецът дори я свалиха преди официалния протокол.

Те просто преметнаха фланелките през рамо или ги държаха в ръце, а камерите от тунела заснеха момента, в който Винисиус обяснява на Мбапе как да скрие надписа.

⚪️ | Kylian Mbappé y Vinicius Junior los únicos jugadores que no visten la camiseta en apoyo a Ceuta. 🇫🇷🇧🇷



👉 Los demás futbolistas, tanto de un equipo como de otro, lucen esa camiseta con un mensaje hacia la ciudad española



🏟️ Elche - Real Madrid pic.twitter.com/Oa7AreSYNF — Laliga News (@laligaa_neews) September 15, 2026

По казуса с тримата си играчи, източници от Реал Мадрид са защитили принципа на личната свобода. Клубът предварително е подкрепил инициативата, но е счел, че играчите му могат индивидуално да решат дали да носят посланието, или не.

В испанските медии отношението на трите звезди на Реал се оценява нееднозначно. Някои смятат, че те е трябвало да покажат жест на солидарност към Сеута. Други обаче изтъкват правото на личен избор пред едно политически чувствително послание.

‼️ Mbappé, Vinícius y Konaté en contra del apoyo a Ceuta



Los tres titulares del Real Madrid se colocaron la camiseta en apoyo al pueblo ceutí con el mensaje "todos somos caballas" de manera que no se pudiese leer correctamente



🎙️ @soneirajoako pic.twitter.com/0esd1CoSay — Diario SPORT (@sport) September 15, 2026

Към момента тримата играчи не са коментирали своите мотиви. Иначе Мбапе и Винисиус Жуниор многократно са изразявали политически позиции и са се изказвали срещу расизма и ксенофобията.

Винисиус със самокритично послание след пропуските срещу Елче

Преди това пък мароканският национал в редиците на Бетис - Ез Абде, пък беше принуден да се защитава, че не е изразявал „политическо послание“ със същата фланелка преди мача с Виляреал, спечелен от севилци с 2:1. Той бе атакуван в социалните мрежи от потребители, обвиняващи го в предателство към родината си.

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