Мбапе, Винисиус и Конате се забъркаха в политическа полемика, не се включиха в послание за подкрепа на Сеута

Три от звездите на Реал Мадрид - Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате, получиха критики в Испания и се забъркаха в полемика с политически привкус.
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Причината е, че преди снощния мач срещу Елче от Ла Лига, спечелен драматично от "лос бланкос" с 3:2, тримата футболисти отказаха да покажат изцяло фланелка в подкрепа на населението на Сеута. Както е известно, испанският анклав в Африка е в центъра на сериозна мигрантска криза с Мароко от края на юли месец.
Медиите в Испания забелязаха, че Мбапе, Винисиус и Конате са опитали да скрият посланието „Всички сме Кабаяс“, както е популярното прозвище на жителите на испанския анклав. Футболистите са облекли фланелката само наполовина при излизането си на терена, като французинът и бразилецът дори я свалиха преди официалния протокол.
Те просто преметнаха фланелките през рамо или ги държаха в ръце, а камерите от тунела заснеха момента, в който Винисиус обяснява на Мбапе как да скрие надписа.
По казуса с тримата си играчи, източници от Реал Мадрид са защитили принципа на личната свобода. Клубът предварително е подкрепил инициативата, но е счел, че играчите му могат индивидуално да решат дали да носят посланието, или не.
В испанските медии отношението на трите звезди на Реал се оценява нееднозначно. Някои смятат, че те е трябвало да покажат жест на солидарност към Сеута. Други обаче изтъкват правото на личен избор пред едно политически чувствително послание.
Към момента тримата играчи не са коментирали своите мотиви. Иначе Мбапе и Винисиус Жуниор многократно са изразявали политически позиции и са се изказвали срещу расизма и ксенофобията.
Винисиус със самокритично послание след пропуските срещу Елче
Преди това пък мароканският национал в редиците на Бетис - Ез Абде, пък беше принуден да се защитава, че не е изразявал „политическо послание“ със същата фланелка преди мача с Виляреал, спечелен от севилци с 2:1. Той бе атакуван в социалните мрежи от потребители, обвиняващи го в предателство към родината си.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google