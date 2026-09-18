Зидан: Мбапе ще бъде моят капитан, в отбора няма да има дискусии за "Златната топка"

След обявяването на първия си списък като нов селекционер на „петлите“ Зинедин Зидан потвърди, че капитан на отбора и при него ще остане Килиан Мбапе.

„Да, Килиан (Мбапе) ще бъде моят капитан, това е ясно“, потвърди Зинедин Зидан, като същевременно отбеляза, че още трима играчи ще могат да носят лентата при отсъствие на лидера. „Ще разберете кои са те много скоро“, увери той.

Зизу отказа да се включи в дискусиите около "Златната топката", за която един от големите претенденти е именно голмайсторът на Реал Мадрид. Настоящият носител на отличието пък Усман Дембеле, като в последните дни се породи известно напрежение между двамата след изказвания по тази тема.

„Винаги ще има дискусии, но аз няма да навлизам в тях. Няма да свиря края на междучасието, защото дебатът съществува всеки ден и всеки има право да казва каквото си иска“, заяви Зинедин Зидан. „Знам какво е да си носител на „Златната топка“ в смисъл, че всеки играч има амбицията един ден да я спечели. От време на време има малки разговори“, продължи той, без обаче да навлиза в подробности за своите фаворити.

„Няма да има дискусии, когато се съберем всички заедно, и не е задължително да говорим за това (...) Вътре в групата няма да има проблеми, целта ще бъдат четирите мача, които трябва да изиграем“, заключи той, затваряйки горещата тема за „Златната топка“.

Зидан обясни и защо не е повикал халфа на Реал Мадрид Орелиан Чуамени:

„Орелиан отсъстваше от игра почти два месеца, той има 180 минути игрово време“, посочи новият треньор на националния отбор. „За неговото възстановяване беше най-добре да остане в Мадрид и да продължи да тренира.“

С Реал Мадрид 26-годишният халф изигра три мача от началото на сезона, влизайки като резерва за 11 минути срещу Интер и 21 минути срещу Райо Валекано, преди да започне като титуляр срещу Елче във вторник, където беше заменен в 86-ата минута.

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