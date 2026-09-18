Интервюто на Мбапе: Моуриньо е сред най-интелигентните хора, които съм срещал

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе даде ексклузивно интервю за "АС", в което коментира много теми около кралския клуб.

„Ако искаш да си част от историята на футбола, трябва да играеш в Реал Мадрид“, отсече французинът.

Ето и цялото интервю на Мбапе:

- Вече сте мадридист от две години и няколко месеца. Реал Мадрид такъв ли е, какъвто си го представяше онова дете, което мечтаеше да играе тук?

- Да, напълно. Очаквах най-добрия клуб в света, очаквах да получа много ентусиазъм от мадридистите по целия свят. Когато пристигнах тук, вече имах определен статут, но когато си играч на Реал Мадрид, преминаваш на друго, по-високо ниво. Мисля, че ако искаш да принадлежиш към историята на футбола, трябва да минеш през Реал Мадрид.

- А намерихте ли това, което търсехте?

- Намерих повече спокойствие. Във Франция имам по-малко спокойствие. Исках да се запозная с нова култура, да се адаптирам бързо към испанската. Все още ми остава малко, разбира се, но мисля, че с всеки изминал ден се справям все по-добре в Испания. Никога не е имало момент, в който да не се чувствам щастлив тук. Само в началото, когато нямах дом. Когато нямаш, се чувстваш странно. Винаги искаш да се прибереш у дома, да бъдеш със своите хора. Откакто се сдобих с дом, винаги съм бил щастлив в Мадрид и в Испания.

Мбапе: Най-добрите ми адвокати са краката ми, „Златната топка“ трябва да се върне на „Бернабеу“

- Смеете ли да излезете на разходка?

- Да, но не толкова често. Мога малко. Имам спокойствие, но... Нормално е, това е част от работата и живота ми и го приемам на 100%. Да, живея много добре в Мадрид. Наистина.

- Реал Мадрид, Испания и градът Мадрид. Това ли очаквахте?

- Да, на 100%. Нито с 1% по-малко от това, което очаквах. Да играя на „Бернабеу“ всяка седмица е привилегия. Да имам такава подкрепа от феновете. В Испания открих нещо, което не очаквах. Получих подкрепа от цяла Испания. Много ми харесва да живея тук. За първи път напусках страната си и това беше важен момент в живота ми. Много съм щастлив, че взех това решение. Да играеш на „Бернабеу“ винаги е вълнуващо заради митичния му статут и история. Всеки мач представлява нова възможност.

- Спомням си едно гостуване с ПСЖ на „Бернабеу“, когато се виждаше как се възхищавате на стадиона. И всички си помислихме: „Възхищава се на това, което скоро ще бъде негов дом“. Какво си мислехте тогава?

- Беше малко по-различно, защото да играеш с Реал Мадрид е друго усещане. Когато дойдох с ПСЖ, „Бернабеу“ не беше завършен. Беше фантастичен стадион, но не беше готов. Липсваха някои неща. Спомням си, че казвахте, че го гледам и си мисля, че ще играя тук... Спомням си го добре. Беше денят преди мача от Шампионската лига и на стадиона имаше много шум. Хората работеха и се чуваше силен шум отгоре, затова всички гледахме натам, защото мислехме, че нещо ще ни падне на главите. Разбира се, че бях развълнуван – това е фантастичен и исторически стадион, но в онзи момент имаше много шум. От деня на представянето ми и във всеки мач, който играя, имам усещането, че това е нещо специално.

- Продължава ли да ви вълнува играта на „Бернабеу“?

- Да, винаги, винаги. Това е митичен стадион, усещаш тежестта на историята и всеки мач е различен. Всички забравят какво се е случило и си концентриран върху това, което предстои. Всеки път имаш възможност да направиш нещо ново, а това не се вижда на всички стадиони по света. Знам, че отборът и аз ще изживеем още много магически вечери на „Бернабеу“. Няма по-добро място на света от една от тези магически вечери.

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- Флорентино Перес ви преследваше дълги години, докато накрая не осъществи трансфера. Каква роля изигра той за пристигането ви?

- Той е човекът, който ме доведе тук. Поддържахме контакт през цялото време в продължение на десет години преди пристигането ми. Винаги е показвал обич и разбиране в контекста на всяко взето решение, както при положителните, така и при отрицателните за Реал Мадрид. Винаги ми е казвал, че един ден ще играя в Реал Мадрид, и ето ме тук, за което съм много щастлив. Затова трябва да му благодаря за всичко, което е направил и продължава да прави за мен. Той е най-добрият президент в света.

- Имаше ли нещо конкретно, което ви убеди да дойдете в Мадрид?

- Ако трябва да съм честен, нищо и никой не трябва да те убеждава да дойдеш в Реал Мадрид. В моята история с Мадрид аз исках да дойда, но не беше възможно, а в крайна сметка във футбола има моменти и решения, които не зависят от теб. Във футбола има въпроси на точния момент и трябва да изчакаш всичко да светне в зелено, за да можеш да отидеш. Всички около мен знаеха, че в даден момент ще искам да отида в Реал Мадрид. Нямаше никакво съмнение, че исках да дойда, но понякога, когато нещо е невъзможно, няма как да го избегнеш и трябва да го приемеш. Разбира се, има разочарование, но животът на един футболист е да гледа напред, а не назад. Никой не трябваше да ме убеждава да дойда в Реал Мадрид, дори Флорентино Перес, колкото и велик да е той. Беше нещо очевидно.

- Беше ли трудна последната година в ПСЖ?

- Разбира се. И не всичко се знае. Това е част от пътя в моя живот. Не мисля, че две години по-късно трябва да критикувам някого. Беше 100% трудно, но това е минало и беше просто още една част, която трябваше да премина, за да постигна мечтата си.

- Играли сте за Анчелоти, за Чаби Алонсо, за Арбелоа… а сега и за Моуриньо.

- И четиримата са важни фигури в играта. Винаги е привилегия да бъдеш част от пътя и на четиримата. Научих неща от всички тях, защото имат много различен поглед върху футбола. Те са победители в кариерите си и винаги се учиш, но е вярно, че с Моу е нещо различно. Той е един от най-интелигентните хора, които съм виждал в живота си. Той е лидер. Знаех го още преди да дойде, но когато го виждаш всеки ден, осъзнаваш, че е много специален човек и легендарен треньор, който е оставил своя отпечатък и ще продължи да го прави с нас. Сигурен съм.

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- Предизвика ли ви да вкарате 50 гола?

- Не, не ми е казвал конкретна бройка, каза ми да вкарвам голове. Никога не си поставям лимити или цели за голове, защото не знаеш какво може да се случи в един сезон, а да си поставиш число за голове означава да си сложиш граници. А аз не искам това. Ако вкарам много голове, съм много щастлив, ако вкарам по-малко, също съм щастлив, но работя във всеки мач, за да помагам на отбора си, като съм концентриран във всеки един момент.

- Най-добрият пример беше онази асистенция към Еспи за победата в Елче, нали?

- Разбира се, очевидно е. Предпочитам да победя и ако трябва да подам топката, ще го направя. Мисля, че можех да отбележа, но Еспи беше сам и голът беше 100% сигурен. Нито за миг не съм мислил за възможността да стрелям.

- Какво мислите за тези, които казват, че вие само вкарвате голове?

- Това е тяхно мнение. С годините, с опита, научих, че във футбола всеки има свое мнение и трябва да го приемаш. Понякога имат същата визия като теб, а друг път – различна. Няма само един начин да печелиш във футбола, има милиони начини, затова винаги съм отворен да слушам. Има хора, които просто търсят да те уязвят или наранят. Към хората, които искат да говорят за футбол, със структура и идея за играта, винаги съм отворен, за да видя нещата по един или друг начин. От това също може да се научи.

- „Златната топка“ се появява на хоризонта. Какво трябва да притежава един футболист, за да я спечели?

- Може би беше добра година. Но не зависи от мен, моята цел е винаги да помагам на съотборниците си, да давам максимума от себе си и да убедя хората, които гласуват. В крайна сметка това са хора като вас, които гласуват. Моята работа се свежда до това да убедя гласуващите и да ги убедя с футбол.

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- Да убеждавате с футбол ли е основният ви аргумент?

- Винаги, винаги. Това е основата на всичко в моята кариера. Основата на всичко е на терена, защото мисля, че мога да говоря добре с устата си, но го правя по-добре, когато говорят краката ми. Винаги искам да играя с краката си. Това е най-доброто. Останалото е част от футбола, но аз се опитвам винаги да се фокусирам върху терена, върху това, което мога да направя, докато играя.

- Кои са фаворитите на Мбапе за спечелването ѝ тази година?

- Това не е мой проблем, защото не мисля какво мога да направя, за да я спечеля. Най-важното за мен е „Златната топка“ да се върне в Реал Мадрид, това е най-добрият отбор в света. Трябва да се върне на „Бернабеу“, при мадридистите, да се върне за всички тези хора, за да им донесе радост. Тези хора я заслужават повече от всеки друг на света. Да си играч на Реал Мадрид означава да се бориш за всички награди, „Златната топка“ е награда и аз ще се боря, за да се опитам да я върна в Реал Мадрид. Има много играчи, които са успели да я донесат тук, и аз искам да бъда един от тях.

- Сега е моментът за индивидуалните награди, но също и за посяване на колективните успехи, нали?

- Това е и част от изграждането на победите за колективните награди, които ще дойдат през втората половина на сезона. Не можем да спим шест месеца и след това да кажем, че искаме да спечелим всичко. Футболът не е такъв, не е толкова лесно. Не става така. Затова сега сме много концентрирани, с треньора, с клуба, със структурата, която имаме. Много сме концентрирани върху това, което трябва да направим, но трябва да го покажем на терена. Както винаги.

- Трябва ли играчите в един отбор да бъдат приятели?

- Не е задължително. Винаги съм казвал, че не е нужно да вечеряш всяка вечер със съотборниците си, за да печелиш. Трябва да имаш уважение, да знаеш каква е ролята на всеки и да се уважавате взаимно. Това е основата на всичко. Не е нужно да си най-добрият приятел на света с всички, но трябва да имаш уважение. Трябва да сме добри, да сме обединени и да работим за общото благо, което във вашия случай е успехът и славата на „АС“, а в моя – на Реал Мадрид. Нима вие сте приятел с всички в „АС“? Това е по-скоро присъщо на новото поколение фенове, защото със социалните мрежи всичко е под светлината на прожекторите. Защо някой не се е ръкувал, защо друг не се усмихва… Но това е нормално. Знаем, че е така, и се опитваме да даваме най-доброто от себе си, за да не се виждат неща, които понякога не са истина. Най-важното е Реал Мадрид.

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- Не можете да давате обяснения по цял ден и за всичко...

- Мисля като теб, но тогава проблемът е, че хората дават обяснения вместо мен. Това е много сложна тема, но ние мислим единствено за победите на Реал Мадрид. Мадрид е по-важен от всичко на света, от всяка връзка, от всяка амбиция. Това е Реал Мадрид.

- С кого се разбирате по-добре: с Винисиус или с Белингам?

- Те са много различни. На терена правят напълно различни неща. Има аспекти в играта, в които с Джуд е по-добре, други – с Вини или с Гюлер, с Браим, Диоманде, Еспи… Последният ще вкара много голове този сезон, има нюх за гола.

- Кой играч бихте привлекли в Реал Мадрид?

- Кристиано, Зидан, Роналдо, ако можеха да се върнат. Кристиано би се върнал. Зизу понякога поиграва. А Роналдо... качеството никога не се губи. Те са фигури на Реал Мадрид. Дали са много и продължават да предизвикват огромен ентусиазъм у мадридистите.

- Да преминем към Световното първенство. Какво се случи срещу Испания? Наистина ли бяха толкова по-добри, колкото изглеждаше?

- Те спечелиха, а във футбола, когато печелиш, си прав. Мисля, че сбъркахме с първоначалния план за мача и след това срещу отбор, който обича да владее топката, винаги е по-трудно, когато изоставаш с гол. Не беше добър ден за нас, а на Световно първенство не е като в Шампионската лига – няма реванш. Не изиграхме мача, който трябваше, просто е, и мисля, че това беше пропусната възможност за нас, но ще работим, за да имаме други.

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- През последните години Франция има световна титла, второ място и полуфинал. Франция ли е най-добрият национален отбор?

- Винаги казвам, че доминиращият е този, който печели, а сега доминиращият отбор е Испания, защото те спечелиха и трябва да го приемем. Който гледа мачовете, вижда, че ние винаги се борим за всички титли. Имаме качество, отбор, играчи, но трябва да отдадем дължимото на този, който спечели. Испания е най-добрият отбор в света в момента.

- А кой беше най-добрият играч на Световното първенство?

- Има няколко играчи, които се отличиха на това Световно. След това е въпрос на мнение, на усещането, което имаш към играта. Някои ще посочат един, други – друг. Видяхме качество в мачовете. Имаше звезди, които дойдоха и показаха, че са звезди. Беше добро състезание с много голове и мисля, че хората ще запазят добри спомени от Мондиала. Много играчи поеха отговорност. Това е хубаво, защото в крайна сметка Световното първенство е най-важното състезание. Турнирът, който целият свят гледа и ще помни. Когато виждаш най-добрите играчи в света да се доказват, да творят история, това е нещо, което хората ще помнят с години.

- Какво си мислите, когато не сте вкарвали в три или четири поредни мача? Обсебвате ли се?

- Не чакам три или четири, един ми е достатъчен. Мач без гол е тежък, но много харесвам това усещане, защото ако играч като мен, който е свикнал да вкарва постоянно, не отбележи в два мача, хората го виждат и го коментират. Това те ядосва и влизаш в следващия мач с повече решителност, за да „убиеш“ критиците. Не ми се е случвало много пъти в кариерата да не вкарвам в няколко поредни мача. Хората те насърчават и ако го приемеш правилно, това ти дава повече решителност и всичко може да се върне към нормалното.

- Изкуство ли е да вкарваш голове?

- Не е само изкуство. Мисля, че е начин на съществуване, начин да гледаш на футбола всеки ден, да имаш мания да вкарваш голове. Всички играчи, които са вкарали много, са имали тази връзка с гола, знаят, че е специална връзка, защото това е усещане, което познаваме много добре и което искаме да изпитваме винаги. Това е радост, чувство на пълнота, което искаш да изживяваш постоянно. Не е лесно, защото иначе всеки щеше да вкарва голове. Не всеки бележи, но това не е нещо лошо. Хората си мислят, че е лошо. Всеки си има своята работа на терена. Не всеки вкарва голове, не всеки дава добри пасове, нито пък пресира... За мен вкарването на голове е най-трудното нещо, но футболът не е лесен на никоя позиция. В Реал Мадрид, който е елитът на световния футбол, всеки човек тук, на терена и извън него, е елит в своята професия. Не е лесно.

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- Когато получите топката близо до наказателното поле, какво поглеждате първо: съотборник или вратата?

- Зависи, защото това е последното действие. В Елче погледнах към съотборника, а преди това, когато вкарах гол, погледнах към вратата. Всеки момент е различен. Във всеки момент има контекст. Зависи с кого си, на каква позиция, в кой момент от мача. Всяка секунда получаваш огромно количество информация и трябва да вземеш бързо решение. Затова понякога не взимаш правилното решение, защото всичко се случва толкова бързо, че понякога си мислиш, че е най-доброто, а секунда по-късно виждаш, че не е. Но точно това прави магията на футбола.

- Титлите се решават в края на сезона, но сега няма място за отпускане...

- Отборните награди в края на годината се подготвят сега. Трябва да изградиш основата на отбора си, колективното ниво. В процес сме на изграждане на нашите победи за втората част от сезона.

- Онзи ден Ламин каза, че вие и той сте най-добрите в света...

- Той е играч с огромен талант и имам усещането, че ще има страхотна кариера. Желая му всичко най-добро на него, на семейството му и на близките му.

- Реал Мадрид е отбор от звезди от световна класа. Диоманде на това ниво ли е?

- Той е на определен етап от пътя. Диоманде израства в момента. Още с пристигането му във Валдебебас, още първия ден видяхме, че има качества. След това хората говорят много по време на мачовете, за 140-те милиона и тези неща. Той е млад, на 19 години, но качеството е налице. Виждаме го и той вече показа, че притежава нужните неща. Опитваме се да го защитим, него и всички играчи в състава, защото в крайна сметка ще имаме нужда от всички. Един сезон е много дълъг и ако искаме да се борим за всички титли, не можем да го направим само с единадесет души.

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- А сега идва дербито на Мадрид, един специален мач.

- Това е мач, който винаги искаме да играем. Мач с много напрежение. Знаем, че дербито означава много за мадридистите, а също и за нас. Това са от типа мачове, които нямаш търпение да играеш, в този случай като гост. Много ми харесва да играя далеч от „Бернабеу“. Именно там виждаш характера на играчите и е важно да имаш характер в такива мачове. Искаме да продължим да побеждаваме със саможертва, с отдаденост, с характер...

- Барселона ли е големият съперник този сезон? Започнаха много силно.

- Браво на тях. Не обичам да говоря за другите отбори, защото не съм там, не знам какво правят. Спечелили са мачове, но това е само началото на сезона.

- Изпратете съобщение към мадридистите, които понякога се притесняват, така да се каже.

- Изисквания. Посланието е изисквания. Това е Реал Мадрид, разбирам го. Както във всичко, има контекст. Понякога, когато печелим, те виждат, че е бил труден мач, но друг път не чак толкова. Трябва да усетят, че сега имаме нужда от „Бернабеу“, защото това е най-добрият стадион в света, имаме най-добрата публика в света и когато те са с нас, сме много по-силни. Но разбирам и изискванията. Не спечелихме нищо миналия сезон и на хората вече им е писнало. Има една част, която разбирам, че е нормална. Но и те трябва да разберат, че ако искаме да спечелим титли, няма да го направим без тях. С цялото качество, с цялата отдаденост... няма да спечелим без тях. Това, което искам, е да вървим заедно, ръка за ръка. Така ще бъдем много по-силни и ще можем да се борим за всичко.

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