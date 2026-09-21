Мбапе: Имам си мнение за съдийството, но ще го запазя за себе си

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе се въздържа от това да обвини реферите за поражението с 1:2 от Атлетико Мадрид в Ла Лига през изминалия уикенд. “Кралете” като цяло имат сериозни претенции към съдийството, претендирайки за два червени картона за играчи на съперника, които не бяха показани.

“Мисля, че никога не съм бил играч, който говори много за съдията. Няма да започвам сега. Имам си мнение, но ще го запазя за себе си. Никога не съм бил такъв футболист и няма да се променям. Реферът е човек, той прави грешки, които бяха грешки, но не искам да навлизам в това”, заяви Мбапе пред “Ас”.

На въпрос дали загубата в дербито е стъпка назад за „белите“, французинът отговори: „Да, да, стъпка назад. Беше много трудно, искахме да победим и знаехме какъв мач ни очаква. Но отборът даде всичко от себе си и продължаваме напред, защото сезонът е много дълъг и трябва да останем на правилния път“.

Въпреки това той вярва, че сега отборът трябва да гледа напред и да работи, за да промени ситуацията: „Да, да, трябва да работим и да правим повече. Другите могат да говорят, но ние трябва да направим повече и да работим, за да върнем ентусиазма в Реал Мадрид и да се върнат титлите“.

Мбапе коментира и новия етап, който започва за националния отбор на Франция със Зинедин Зидан начело: „Това е нов етап с нов селекционер. Предстои Лигата на нациите, четири мача, в които ще видим как ще се справим. Ще бъде ново за всички, защото досега сме имали само Дешан. Ще бъде промяна за нас, но мисля, че всичко ще мине много добре“.

Именно Зидан е човекът, който като дете завежда Мбапе във Валдебебас, за да се обсъди възможността той да се присъедини към школата на Реал: „Да, преди години. Той е първият, който ме заведе в Реал Мадрид, в спортния комплекс. Бях на 13 или 14 години, преди много време. А сега е мой национален селекционер. Като на филм е, но е върхът. Реално е, намираме се в нов процес във Франция, имаме две години да се подготвим за Евро 2028 и сега сме съсредоточени върху това“.

Накрая нападателят коментира и как вижда битката за „Златната топка“, седмица преди крайния срок за гласуване: „Мисля, че вече казах всичко по темата. Хората не бяха доволни, когато говоря твърде много за това, но каквото – такова. Аз съм спокоен, спокоен съм. Направих всичко, което можех, и мисля, че се справих добре. Сега остава да чакам“.

В дербито се видя, че Винисиус и Мбапе продължават да си пречат

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