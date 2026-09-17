Мбапе: Най-добрите ми адвокати са краката ми, „Златната топка“ трябва да се върне на „Бернабеу“

Продъжават да излизат извадки от дългото и любопитно интервю, което Килиан Мбапе е дал пред Хосе Феликс Диас, редакционен директор на „АС“. Разговорът се случва в момент, в който френската звезда на Реал Мадрид ниже гол след гол, а името му се спряга сред претендентите за „Златната топка“.

Мбапе наруши мълчанието, за да обясни полемиката с фланелката на Сеута

„Моето мнение е, че това е добра година да я спечеля. Най-добрите ми адвокати са моите крака. Колкото и да говоря. Най-важното за мен е „Златната топка“ да се върне в Реал Мадрид. Трябва да се върне на „Бернабеу“, при мадридистите, да се върне за всички тези хора, за да им донесе радост. Тези хора я заслужават повече от всеки друг“, казва Мбапе.

🚨🗣️ Kylian Mbappé: “Ballon D’Or? In my opinion, this is a good year to win it. My feet are my best advocates, more so than anything I might say.



The most important thing to me is that the Ballon d'Or returns to Real Madrid. It needs to come back to the Bernabéu, to the… pic.twitter.com/VXGnPTmHoO — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 17, 2026

Запитан за един от конкурентите си за приза и по терените - Ламин Ямал, французинът не спести похвали към младата звезда на Барселона: „Мисля, че той е изключително талантлив играч и имам усещането, че ще има страхотна кариера. Желая му всичко най-добро“.

🚨 Kylian Mbappé: “Lamine Yamal is a very talented player and I have a feeling he’s going to have a great career”.



“I wish him all the best”, told @jfelixdiaz on AS. pic.twitter.com/eHpvv316XS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2026

Цялото интервю с Мбапе пред "Ас" ще бъде налично след 22:00 часа българско време на сайта на изданието. Капитанът на Франция ще говори още за теми като Флорентино Перес, Жозе Моуриньо, трансферът му в Мадрид, отношенията с Винисиус и Белингам, дербито с Барселона и други.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago