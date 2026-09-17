Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по откриването на Евроʼ26 по бокс
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе: Най-добрите ми адвокати са краката ми, „Златната топка“ трябва да се върне на „Бернабеу“

Мбапе: Най-добрите ми адвокати са краката ми, „Златната топка“ трябва да се върне на „Бернабеу“

  • 17 сеп 2026 | 16:53
  • 2166
  • 4

Продъжават да излизат извадки от дългото и любопитно интервю, което Килиан Мбапе е дал пред Хосе Феликс Диас, редакционен директор на „АС“. Разговорът се случва в момент, в който френската звезда на Реал Мадрид ниже гол след гол, а името му се спряга сред претендентите за „Златната топка“.

Мбапе наруши мълчанието, за да обясни полемиката с фланелката на Сеута
Мбапе наруши мълчанието, за да обясни полемиката с фланелката на Сеута

„Моето мнение е, че това е добра година да я спечеля. Най-добрите ми адвокати са моите крака. Колкото и да говоря. Най-важното за мен е „Златната топка“ да се върне в Реал Мадрид. Трябва да се върне на „Бернабеу“, при мадридистите, да се върне за всички тези хора, за да им донесе радост. Тези хора я заслужават повече от всеки друг“, казва Мбапе.

Запитан за един от конкурентите си за приза и по терените - Ламин Ямал, французинът не спести похвали към младата звезда на Барселона: „Мисля, че той е изключително талантлив играч и имам усещането, че ще има страхотна кариера. Желая му всичко най-добро“.

Цялото интервю с Мбапе пред "Ас" ще бъде налично след 22:00 часа българско време на сайта на изданието. Капитанът на Франция ще говори още за теми като Флорентино Перес, Жозе Моуриньо, трансферът му в Мадрид, отношенията с Винисиус и Белингам, дербито с Барселона и други.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Най-голямото дерби на Франция отново без гостуващи фенове

Най-голямото дерби на Франция отново без гостуващи фенове

  • 17 сеп 2026 | 15:24
  • 1014
  • 1
Трима основни играчи на Борусия Дортмунд отново са на линия, Ковач поддържал връзка с Клоп

Трима основни играчи на Борусия Дортмунд отново са на линия, Ковач поддържал връзка с Клоп

  • 17 сеп 2026 | 15:19
  • 745
  • 0
Компани вярва, че в бъдеще Йонас Урбиг ще стане титуляр в националния отбор

Компани вярва, че в бъдеще Йонас Урбиг ще стане титуляр в националния отбор

  • 17 сеп 2026 | 15:15
  • 669
  • 0
Рафиня: Играчите винаги искат повече, това е манталитет

Рафиня: Играчите винаги искат повече, това е манталитет

  • 17 сеп 2026 | 14:45
  • 847
  • 6
Интер потвърди контузията на Джон Стоунс

Интер потвърди контузията на Джон Стоунс

  • 17 сеп 2026 | 14:31
  • 904
  • 0
Гарет Бейл препоръча очакванията към Тотнъм да бъдат занижени

Гарет Бейл препоръча очакванията към Тотнъм да бъдат занижени

  • 17 сеп 2026 | 14:15
  • 1301
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

  • 17 сеп 2026 | 11:41
  • 27713
  • 41
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 769
  • 0
Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 17 сеп 2026 | 16:14
  • 13264
  • 71
Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

  • 17 сеп 2026 | 14:59
  • 12953
  • 26
Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

  • 17 сеп 2026 | 09:40
  • 24500
  • 25
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

  • 17 сеп 2026 | 12:43
  • 8563
  • 15