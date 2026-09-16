Президентът на Ла Лига разочарован от Мбапе, Винисиус и Конате

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас разкритикува Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и Ибрахима Конате за начина, по който подходиха в случая с фланелките в подкрепа на Сеута по време на двубоя на Реал Мадрид срещу Елче във вторник. Тримата се опитаха да скрият посланието „Всички сме Кабаяс“, както е популярното прозвище на жителите на испанския анклав. Вижда се как те са разпънали тениските само наполовина при излизането си на терена, като французинът и бразилецът дори я свалиха преди официалния протокол.

“Струва ми се много лошо“, заяви Тебас по време на конференция в Уеска, организирана от Асоциацията на директорите и ръководителите на Арагон (АДЕА).

Той отбеляза, че Реал Мадрид е испанска институция и участието на целия отбор в подобни инициативи е „институционален акт, акт на клуба“, а не „личен акт, при който трябва да се изразява мнение“. Както обясни той, действията, насърчавани от спортни организации, се разрешават от Ла Лига и не трябва да зависят от мнението на футболистите, „когато не засягат идеологически въпроси“.

„Излизането на целия отбор с фланелката е акт на клуба. Играчът трябва да излезе с фланелката. Защото да излезеш със сгъната фланелка е като да излезеш без нея“, настоя Тебас, който отхвърли твърденията, че става въпрос за политическа демонстрация.

В този контекст той коментира и полемиката около мароканския играч Ез Абде, който носеше фланелката в подкрепа на Сеута в мача Виляреал – Бетис и получи заплахи и обиди заради това, определяйки случая като „косвени щети“.

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