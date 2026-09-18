Първият състав на Зидан: без Чуамени, но с Жаке и още четирима дебютанти

Зинедин Зидан обяви имената на първите си избраници като национален селекционер на Франция. Легендата на “петлите”, който наследи на поста Дидие Дешан, повика само 23 играчи за мачовете от Лигата на нациите срещу Турция на 25 септември, срещу Белгия на 28 септември и 5 октомври, както и срещу Италия на 2 октомври.

Както можеше да се очаква, Зидан ще разчита на ядро от утвърдени национални състезатели, участвали в кампанията на Франция за Световното първенство през 2026 г., водени от капитана Килиан Мбапе, носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле и звездата на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. Общо в състава има 15 играчи, които бяха на Мондиал 2026. Зизу обаче дава шанс и на петима играчи, които досега никога не са се изявявали с националната фланелка. Един от тях е централният защитник на Ливърпул Жереми Жаке, който се представя много силно от началото на сезона. Той заема мястото на контузения Уилям Салиба.

Вратарят на Тулуза Гийом Рест, уинг-бекът Интер Анди Диуф, халфът на Комо Лука Да Куня и Естебан Льопол от Рен също за първи път получават повиквателна за представителния тим на Франция.

От друга страна, Зинедин Зидан реши да се откаже от някои емблематични фигури на френския отбор като Н'Голо Канте, Люка Ернандес и Люка Дин, които изглежда не влизат в плановете му за цикъла, водещ „петлите“ към Евро 2028 в Обединеното кралство и Ирландия.

Един от големите отсъстващи е халфът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени. Манес Аклиуш, Маркюс Тюрам, Мало Густо и Корентен Толисо също не намират място в този първи състава на Зидан.

Вратари: Майк Менян (Милан), Гийом Рест (Тулуза), Робин Рисер (Ланс)

Защитници: Анди Диуф (Интер Милано), Пиер Калюлю (Ювентус) Жереми Жаке (Ливърпул), Ибрахима Конате (Реал Мадрид), Жул Кунде (Барселона), Максенс Лакроа (Челси), Адриан Труфер (Борнемут), Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен)

Полузащитници: Едуардо Камавинга (Реал Мадрид), Раян Шерки (Манчестър Сити), Лука Да Куня (Комо), Ману Коне (Рома), Адриен Рабио (Милан), Уарен Заир-Емери (ПСЖ)

Нападатели: Брадли Баркола (Ливърпул), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезире Дуе (ПСЖ), Естебан Льопол (Рен), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен).

Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷 pic.twitter.com/HghfdF2hx3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

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Снимки: Gettyimages