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Договорът на Зидан е за четири години

  • 28 юли 2026 | 12:39
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Договорът на Зидан е за четири години

Зинедин Зидан е подписал договор като селекционер на френския национален отбор за четири години. Това обяви президентът на Френската футболна федерация Филип Диало. 54-годишната легенда ще представи екипа, с който ще работи, в началото на септември. Първите му мачове ще бъдат от Лигата на нациите в края на септември.

“Успяхме да постигнем споразумение много бързо. След консултации с Изпълнителния комитет на Френската футболна федерация и представянето на кандидатурата на Зидан пред тях имам привилегията и огромната чест да обявя, че Зинедин Зидан ще бъде следващият селекционер на Франция за следващите четири години до Световното първенство през 2030 г. Договорът му влиза в сила на 1 август. Той ще представи пълния си екип в началото на септември”, заяви Диало.

“Преживяваме изключителна сутрин. Федерация не е в била в тази ситуация от почти 14 години. Изключително е и заради човека, който седи до мен. Искам да изкажа благодарност за работата на Дидие Дешан, който върна френския национален отбор на върха. Когато Дидие Дешан обяви през януари 2025 г., че не иска да продължи в тази роля, бях изправен пред безпрецедентна ситуация. Трябваше да намеря решение, за да осигуря, че тази златна ера за френския футбол ще продължи и в този нов цикъл, който започва”, допълни той.

“Срещнах се със Зидан през февруари 2025 г. От тогава се видяхме няколко пъти и постепенно положихме основите за неговото пристигане. Двамата имаме общи амбиции. Зинедин е легенда на френския футбол и с години е показвал, че една от мечтите му е да води националния отбор на Франция”, каза още президентът на федерацията.

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Снимки: Imago

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