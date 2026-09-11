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  3. Зидан ще даде шанс на нови лица за дебюта си като селекционер на Франция

Зидан ще даде шанс на нови лица за дебюта си като селекционер на Франция

  • 11 сеп 2026 | 18:31
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Новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол Зинедин Зидан ще даде шанс и на нови футболисти за дебюта си начело на "петлите". Легендата ще води отбора в мачовете от Лигата на нациите срещу Турция на 25 септември, срещу Белгия на 28 септември и 5 октомври, както и срещу Италия на 2 октомври. 

В първоначалната листа на треньора впечатление правят халфът на Съндърланд Ендзо Льо Фи и голмайсторът на Лига 1 от миналия сезон Естебан Льопол от Рен, пише вестник "Льо Паризиен".

Льопол не попадна в състава на Дидие Дешан за Световното първенство, но това не промени фокуса му и той вкара три гола в първите три мача в Лига 1 през този сезон, като се разписа и срещу шампиона ПСЖ.  По-интересно е името на Льо Фи, който играе силно за Съндърланд, който е съперник на Левски в груповата фаза на Лига Европа. Бретонецът до момента никога не е получавал повиквателна за "петлите". Той е играл за Лориен, Рен и Рома, преди да премине в Съндърланд, където има 61 мача и 8 гола от 2025 година насам. Той може да оперира на всички позиции в средата на терена, както и по крилата. 

Зидан ще обяви окончателния състав за мачовете от Лигата на нациите на 18 септември. 

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