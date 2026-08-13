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  3. Обявиха щаба на Зидан, световен шампион е в него

Обявиха щаба на Зидан, световен шампион е в него

  • 13 авг 2026 | 15:23
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Фабиен Бартез се присъедини към треньорския щаб на Зидан за френския национален отбор, съобщават от футболната федерация на страната в четвъртък. Носителят на титлата от Световното първенство през 1998 година ще поеме поста треньор на вратарите на "петлите". Бартез преди това е бил на тази позиция в националния отбор през 2010 година.

Зидан: Чаках този ден пет години
Зидан: Чаках този ден пет години

Треньорският щаб на Зидан включва още специалистите в различни области Давид Бетони, Хамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, Стефан Планк, Фарид Табе и Клеман Ибер. Зинедин Зидан замени бившия си съотобрник Дидие Дешан начело на двукратните световни шампиони. Специалистът пое "петлите" след края на Мондиал 2026 в Северна Америка.  55-годишният Фабиен Бартез, който игра за Олимпик Марсилия, Монако, Манчестър Юнайтед, Нант и Тулуза в кариерата си на вратар, има 87 мача с екипа на Франция.

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция
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Снимки: Imago

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