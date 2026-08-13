Обявиха щаба на Зидан, световен шампион е в него

Фабиен Бартез се присъедини към треньорския щаб на Зидан за френския национален отбор, съобщават от футболната федерация на страната в четвъртък. Носителят на титлата от Световното първенство през 1998 година ще поеме поста треньор на вратарите на "петлите". Бартез преди това е бил на тази позиция в националния отбор през 2010 година.

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Треньорският щаб на Зидан включва още специалистите в различни области Давид Бетони, Хамиду Мсаиди, Грегори Дюпон, Стефан Планк, Фарид Табе и Клеман Ибер. Зинедин Зидан замени бившия си съотобрник Дидие Дешан начело на двукратните световни шампиони. Специалистът пое "петлите" след края на Мондиал 2026 в Северна Америка. 55-годишният Фабиен Бартез, който игра за Олимпик Марсилия, Монако, Манчестър Юнайтед, Нант и Тулуза в кариерата си на вратар, има 87 мача с екипа на Франция.

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Снимки: Imago