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  2. Франция
  3. Франция също оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

Франция също оттегля подкрепата си за Джани Инфантино

  • 9 сеп 2026 | 21:11
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Футболната федерация на Франция официално ще оттегли подкрепата си за Джани Инфантино на президентските избори на ФИФА, съобщава вестник “Екип”.

В края на юли световната футболна централа обяви плановете си да създаде нова търговска структура за продажба на права за Световното първенство. След това Инфантино реши да се откаже от идеята на фона на множество критики от футболни конфедерации и заплахата от бойкот от страните членки на УЕФА.

И Белгия се отрече от Инфантино
И Белгия се отрече от Инфантино

Изпълнителният комитет на Френската футболна федерация (ФФФ) ще се събере в четвъртък, за да определи позицията на организацията относно президента на ФИФА. 

ФФФ категорично се противопоставя на предложената инициатива от страна на Джани Инфантино, пише още изданието.

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