„Добре дошъл у дома“: Мбапе приветства назначението на Зидан

Няколко часа след като Зинедин Зидан бе назначен начело на Франция този вторник, Килиан Мбапе приветства пристигането на световния шампион от 1998 г. със стори в Инстаграм.

Зидан: Чаках този ден пет години

„Добре дошъл у дома“, написа капитанът на „петлите“.

Днес пресслужбата на Френската футболна федерация обяви подписването на договор с 54-годишния Зидан до 2030 г.

La nomination de Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France suscite déjà de nombreuses réactions.



Parmi les premiers à saluer son arrivée, Kylian Mbappé a partagé une story sur ses réseaux sociaux adressant la bienvenue à celui qui succède à Didier… pic.twitter.com/ZBJ0WC1l5S — L'Équipe (@lequipe) July 28, 2026

Зидан не е треньор от 2021 г. Преди това той бе начело на Реал Мадрид два пъти, като е спечелил две титли от Ла Лига и три титли от Шампионската лига с тях. Като играч Зизу ликува с първо място на Мондиал 1998 и Евро 2000 с Франция.

Първият мач на Зидан начело на френския отбор ще бъде на 25 септември в Коджаели, Турция, последван от още едно гостуване в Брюксел, Белгия, на 28 септември. След това предстоят два домакински мача на „Стад дьо Франс“: на 2 октомври срещу Италия и на 5 октомври отново срещу Белгия. Преди да дебютира в новата си роля, Зинедин Зидан ще обяви своя треньорски щаб в началото на септември.

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