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Роналдо получи повиквателна и при новия селекционер на Португалия

  • 18 сеп 2026 | 14:58
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Роналдо получи повиквателна и при новия селекционер на Португалия

Жорже Жезус обяви повиквателните си за своите първи мачове като селекционер на Португалия. Става въпрос за двубоите от Лигата на нациите срещу Уелс (24 септември), Норвегия (27 септември и 4 октомври) и Дания (1 октомври).

Голямата новина е присъствието на 41-годишния капитан Кристиано Роналдо в списъка от 25 играчи. Нападателят вече е работил заедно с Жезус, който през миналия сезон му беше треньор и в Ал-Насър. Междувременно, четирима играчи се завръщат в състава на Португалия, след като пропуснаха Мондиал 2026. Става въпрос за Жоао Палиня, Нуно Тавареш, Фабио Силва и Самуел Соареш. От друга страна, този път без повиквателна останаха Жозе Са, Нелсон Семедо, Матеус Нунеш, Саму Коща и Гонсало Гедеш.

Състав на Португалия за мачовете в Лигата на нациите:

Вратари:

Диого Коща (Порто)

Руи Силва (Спортинг Лисабон)

Самуел Соареш (Бенфика)

Защитници:

Гонсало Инасио (Спортинг Лисабон)

Жоао Кансело (Барселона)

Диого Далот (Манчестър Юнайтед)

Нуно Тавареш (Лацио)

Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)

Ренато Вейга (Виляреал)

Рубен Диаш (Манчестър Сити)

Томаш Араужо (Бенфика)

Халфове:

Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед)

Жоао Палиня (Бенфика)

Жоао Невеш (Пари Сен Жермен)

Рубен Невеш (Ал-Хилал)

Витиня (Пари Сен Жермен)

Бернардо Силва (Реал Мадрид)

Нападатели:

Кристиано Роналдо (Ал-Насър)

Фабио Силва (Борусия Дортмунд)

Тринкао (Ал-Ахли)

Франсиско Консейсао (Ювентус)

Гонсало Рамош (Милан)

Жоао Феликс (Ал-Насър)

Педро Нето (Челси)

Рафаел Леао (Галатасарай)

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Снимки: Gettyimages

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