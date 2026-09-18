Роналдо получи повиквателна и при новия селекционер на Португалия

Жорже Жезус обяви повиквателните си за своите първи мачове като селекционер на Португалия. Става въпрос за двубоите от Лигата на нациите срещу Уелс (24 септември), Норвегия (27 септември и 4 октомври) и Дания (1 октомври).
Голямата новина е присъствието на 41-годишния капитан Кристиано Роналдо в списъка от 25 играчи. Нападателят вече е работил заедно с Жезус, който през миналия сезон му беше треньор и в Ал-Насър. Междувременно, четирима играчи се завръщат в състава на Португалия, след като пропуснаха Мондиал 2026. Става въпрос за Жоао Палиня, Нуно Тавареш, Фабио Силва и Самуел Соареш. От друга страна, този път без повиквателна останаха Жозе Са, Нелсон Семедо, Матеус Нунеш, Саму Коща и Гонсало Гедеш.
Състав на Португалия за мачовете в Лигата на нациите:
Вратари:
Диого Коща (Порто)
Защитници:
Гонсало Инасио (Спортинг Лисабон)
Диого Далот (Манчестър Юнайтед)
Халфове:
Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед)
Нападатели:
Кристиано Роналдо (Ал-Насър)
Фабио Силва (Борусия Дортмунд)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages