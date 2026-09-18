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Новият селекционер на Белгия направи осем промени в състава спрямо Световното първенство

  • 18 сеп 2026 | 15:39
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Новият селекционер на Белгия направи осем промени в състава спрямо Световното първенство

Новият селекционер на белгийския национален отбор Марк ван Бомел направи осем промени в състава за четирите мача от Лига на нациите, като запази ядрото на отбора от Световното първенство. Нидерландецът, който замени Руди Гарсия след Мондиала, включи осем играчи, неучаствали в турнира в Канада, Мексико и САЩ, в състава от 28 футболисти за мачовете срещу Италия, Франция (два пъти) и Турция в периода от 25 септември до 5 октомври.

Белгия ще трябва да се справя без титулярния вратар Тибо Куртоа, който помоли да бъде освободен от участието в Лигата на нациите, за да регулира натоварването си предвид 34-годишната си възраст. Жереми Доку, смятан за ключов играч за Световното първенство, но записал разочароващо представяне на турнира, пропуска мачовете поради контузия, същото важи и за Амаду Онана. Крилото Алексис Салемакерс и опитният защитник Тома Мюние отпаднаха от състава, докато Аксел Витсел прекрати кариерата си в националния отбор. Сред дебютантите в националния отбор са вратарите Яри Де Бусер, Майк Пендерс и Маартен Вандервоорд, както и 21-годишният краен защитник Кириани Сабе.

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Снимки: Imago

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