Очаквайте на живо: Григор Димитров срещу Елмер Мьолер

Съвсем малко остана до началото на първия мач от тенис сблъсъка между България и Дания за “Купа Дейвис” в Хилерьод. В първата среща най-добрият ни тенисист Григор Димитров излиза срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер.

По-късно днес Илиян Радулов ще мери сили със звездата на датчаните Холгер Руне, който се завръща на корта след дълго отсъствие.

При крайна победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа “Дейвис", докато при загуба България ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

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