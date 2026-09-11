Мбапе предупреди за шегите с един от най-големите диктатори

Меметата надхвърлиха границите на интернет. След определянето на Килиан Мбапе за капитан на френския национален отбор много потребители в мрежата започнаха да сравняват нападателя на Реал Мадрид с диктатор, подкрепяйки твърденията си с колажи, на които той е във военна униформа. И то не с кой да е диктатор, а с Мобуту – тираничния генерал, управлявал Заир от 1965 до 1997 г.

Помолен да коментира това сравнение в интервю за вестник „Екип“ преди церемонията за „Златната топка“, нападателят на Реал Мадрид показа колеблива позиция по въпроса. „От една страна е забавно, защото усещаш, че за част от хората това е добронамерена шега. От друга страна обаче, има и не толкова забавна част, защото знаем какви щети са нанесли подобни личности в историята“, коментира Килиан Мбапе.

Шегата излезе извън социалните мрежи и достигна до очите и ушите на “петлите” по време на Световното първенство това лято. В едно от ежедневните видеа, публикувани от Френската футболна федерация по време на Мондиала на американския континент, бяха уловени разговори между френските национали, докато се подготвяха за снимка в самолета.

I can never have enough of Dictator Mbappe videos 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/bcTRAyEFy8 — KOMBO™ (@ultimate_kombo) April 16, 2026

“Викни Мобут! Мобут! Ей, Килиан, ела“, крещи глас, който изглежда принадлежи на Усман Дембеле.

France teammates have nicknamed Kylian Mbappé 𝐌𝐎𝐁𝐔𝐓𝐔, after the former DR Congo dictator… with Dembélé caught calling it out in the dressing room.



🚨🗣️Ousmane Dembélé: "Mobutu! Call Mobutu Kylian, come over here!" 😅🇫🇷pic.twitter.com/4oPjlmw4mW — Stake Football (@StakeFootball) July 2, 2026

„При Усман е различно“, защити го Килиан Мбапе пред „Екип“. „Той е видял това в социалните мрежи! При него е просто шега.“

„От една страна, знам, че се прави с лека ръка и нещата не стигат толкова далеч, но понякога това показва липса на политическо и човешко съзнание у хората“, завършва кандидатът за „Златната топка“, чиято церемония ще се състои на 26 октомври в Лондон.

Мобуту Сесе Секо (1930–1997) е военен диктатор и президент на Демократична република Конго (която той преименува на Заир) в продължение на 32 години (1965–1997).



Ключови факти за управлението му:



Идване на власт: Заема поста след военен преврат през 1965 г.



Африканизация: Забранява западните имена и облекла. Преименува държавата на Заир, а самия себе си – на Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга („Всемогъщият воин, който върви от победа към победа...“).



Клептокрация: Управлението му е символ на брутална корупция. Докато населението живее в крайна бедност, Мобуту трупа милиарди долари в швейцарски сметки, купува луксозни имоти в Европа и си построява дворец в джунглата с писта за частния му „Конкорд“.



Падане от власт: След края на Студената война губи подкрепата на Запада. Свален е от власт през 1997 г. от бунтовниците на Лоран Кабила и умира от рак същата година в изгнание в Мароко.

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