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Мбапе предупреди за шегите с един от най-големите диктатори

  • 11 сеп 2026 | 16:32
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Мбапе предупреди за шегите с един от най-големите диктатори

Меметата надхвърлиха границите на интернет. След определянето на Килиан Мбапе за капитан на френския национален отбор много потребители в мрежата започнаха да сравняват нападателя на Реал Мадрид с диктатор, подкрепяйки твърденията си с колажи, на които той е във военна униформа. И то не с кой да е диктатор, а с Мобуту – тираничния генерал, управлявал Заир от 1965 до 1997 г.

Помолен да коментира това сравнение в интервю за вестник „Екип“ преди церемонията за „Златната топка“, нападателят на Реал Мадрид показа колеблива позиция по въпроса. „От една страна е забавно, защото усещаш, че за част от хората това е добронамерена шега. От друга страна обаче, има и не толкова забавна част, защото знаем какви щети са нанесли подобни личности в историята“, коментира Килиан Мбапе.

Шегата излезе извън социалните мрежи и достигна до очите и ушите на “петлите” по време на Световното първенство това лято. В едно от ежедневните видеа, публикувани от Френската футболна федерация по време на Мондиала на американския континент, бяха уловени разговори между френските национали, докато се подготвяха за снимка в самолета.

“Викни Мобут! Мобут! Ей, Килиан, ела“, крещи глас, който изглежда принадлежи на Усман Дембеле.

„При Усман е различно“, защити го Килиан Мбапе пред „Екип“. „Той е видял това в социалните мрежи! При него е просто шега.“

„От една страна, знам, че се прави с лека ръка и нещата не стигат толкова далеч, но понякога това показва липса на политическо и човешко съзнание у хората“, завършва кандидатът за „Златната топка“, чиято церемония ще се състои на 26 октомври в Лондон.

Мобуту Сесе Секо (1930–1997) е военен диктатор и президент на Демократична република Конго (която той преименува на Заир) в продължение на 32 години (1965–1997).

Ключови факти за управлението му:

Идване на власт: Заема поста след военен преврат през 1965 г.

Африканизация: Забранява западните имена и облекла. Преименува държавата на Заир, а самия себе си – на Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга („Всемогъщият воин, който върви от победа към победа...“).

Клептокрация: Управлението му е символ на брутална корупция. Докато населението живее в крайна бедност, Мобуту трупа милиарди долари в швейцарски сметки, купува луксозни имоти в Европа и си построява дворец в джунглата с писта за частния му „Конкорд“.

Падане от власт: След края на Студената война губи подкрепата на Запада. Свален е от власт през 1997 г. от бунтовниците на Лоран Кабила и умира от рак същата година в изгнание в Мароко.

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