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Байерн 1:0 Унион, Мусиала откри за баварците с красиво изпълнение

  • 18 сеп 2026 | 21:31
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Байерн 1:0 Унион, Мусиала откри за баварците с красиво изпълнение

Отборите на Байерн (Мюнхен) и Унион (Берлин) с 1:0 в първи мач от 4-тия кръг на Бундеслигата на "Алианц Арена". Джамал Мусиала откри за шампионите с красив гол в 18-ата минута. При успех баварците, които днес ще играят със специални екипи, посветени на Октоберфест, поне временно ще оглавят таблицата, изпреварвайки двата отбора с пълен актив до момента - Фрайбург и Борусия (Дортмунд). Хари Кейн пък ще има шанса днес да вкара своя гол номер 100 в Бундеслигата и да подобри рекорда за най-бързо достигане до тази кота. Английската голова машина има 99 попадения в 97 срещи, а първи в това постижение е Дитер Мюлер, вкарал 100 гола за 129 срещи.

В момента Байерн заема 4-то място в подреждането с актив от 7 точки след два успеха и едно равенство. Тимът на Венсан Компани се намира и в добра серия с 4 победи и само едно равенство в последните си пет мача във всички турнири. Гостите от Унион (Берлин) пък са записали едва 1 точка дотук в първенството, като инкасираха две последователни поражения от Леверкузен и Шалке.

В последните 5 официални двубоя между двата тима Байерн (Мюнхен) има предимство с 3 победи, а 2 срещи са завършили наравно. В последния им мач от миналия сезон в Бундеслигата през март 2026 г. Байерн спечели категорично с 4:0 у дома. Баварците никога не са губили в Бундеслигата от този съперник, като в 14 срещи имат 9 успеха и 5 равенства.

Унион загуби домакинството си на гранда от Мюнхен за Купата на Германия през декември 2025 г. с 2:3, а преди това двата тима завършиха наравно 2:2 и 1:1 в Бундеслигата. Тенденцията показва сериозна резултатност в преките им сблъсъци, като Байерн остава непобеден в последните си домакинства за първенство срещу столичани.

Днес Венсан Компани ще има лукса да разполага с всичко най-добро с изключение на Конрад Лаймер, който в навечерието на мача е получил лека контузия и няма да е на линия. Белгийският наставник прави доста промени в сравнение със състава срещу Елверсберг, когато баварците спечелиха с 2:1. Новините са, че сред титулярите се завръщат футболисти като Джамал Мусиала и Луис Диас, които ще помагат в атака на Майкъл Олисе и на тарана Хари Кейн. Други фундаментални фигури като Мануел Нойер и Йошуа Кимих също отново са сред стартовите 11. Алфонсо Дейвис и Йонатан Та заменят в защита съответно Натаниъл Браун и Ким Мин-Жае.

Унион днес ще е без някои контузени футболисти като Андрей Илич, Оливър Бърк, Йосип Юранович и Стенли Н'Соки. Атаката на „железните“ е водена от котдивоареца Еманюел Лате Лат, а зад него ще действат Яник Хаберер, Андрас Шафер и корееца Ву-Йонг Джеонг.

Още във 2-рата минута Майкъл Олисе напредна и стреля, но Фредерик Рьонов нямаше проблеми. Последваха по-спокойни моменти, но в 18-ата минута баварците излязоха напред. Джамал Мусиала със страхотен изстрел от дистанция не остави шансове на стража на гостите и откри - 1:0 за Байерн.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

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