Френската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

След заседание на своя изпълнителен комитет в четвъртък Френската футболна федерация (ФФФ) оттегли подкрепата си за Джани Инфантино, който се стреми към нов мандат начело на ФИФА през март 2027 г. в Рабат, Мароко.

Президентът на централата Филип Диало, с подкрепата на своя комитет, официално обяви оттеглянето на подкрепата за президента на ФИФА. Подобно на много други федерации в Европа, осуетеният опит за създаване на търговско дружество за Световното първенство се оказа капката, която преля чашата за френските ръководители. Още от първите разкрития по темата Филип Диало винаги се е противопоставял, както публично, така и в кулоарите, на тази идея, лансирана от президента на ФИФА.

Малко преди епизода с червения картон на Фоларин Балогун, който отприщи първите настроения срещу Инфантино, ФФФ, подобно на много други федерации, беше подписала писмо в подкрепа на президента на ФИФА с оглед на преизбирането му в Рабат през март 2027 г. Сега Франция преразгледа тази своя позиция.

Президентът Филип Диало също така смята, че управлението на ФИФА не може да остане в сегашния си вид и е необходима промяна, за да стане управлението на световния футбол по-ефективно и прозрачно.

През последните няколко седмици Швеция, Шотландия, Италия и Белгия вече обявиха, че оттеглят подкрепата си за Джани Инфантино. Междувременно опозицията срещу него търси надежден кандидат, който да се включи в битката за властта. Профилът на Виктор Монталиани (60 г.), президент на КОНКАКАФ, изглежда като правдоподобно решение за опонент на Инфантино. Той е високо ценена фигура в света на футболните институции. Сега остава да се премине към официално обявяване на кандидатурата му, което трябва да се случи преди 18 ноември 2026 г.

„Начинът, по който се управлява световният футбол, вече не отразява нашите ценности. Ето защо, с единодушно решение на своите членове, ФФФ реши да оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за президент на ФИФА. Нашата позиция е ясна и е част от по-широко движение в рамките на УЕФА. Имаме историческо право да се намесим; Франция е един от основателите на ФИФА. Имаме и спортно право да го направим: през последните 10 години Франция е една от трите най-добри нации в класацията на ФИФА", заяви Диало.

The @FFF withdraws its support for Gianni Infantino's re-election and calls for fundamental reform of FIFA's governance.



Meeting today in Paris at the request of its President, Philippe Diallo, the Executive Committee of the French Football Federation unanimously decided to… pic.twitter.com/EW9O6fxxfK — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 10, 2026

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