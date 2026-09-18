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Ливърпул преговаря с директор на Брентфорд, възможно е и вътрешно назначение

  • 18 сеп 2026 | 15:29
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Ливърпул преговаря с директор на Брентфорд, възможно е и вътрешно назначение

Ръководството на Ливърпул води разговори с външни кандидати в процеса по намиране на нов спортен директор, като сред тях е и техническият директор на Брентфорд Лий Дайкс, съобщава "Би Би Си".

Смята се, че „червените“ са склонни да направят вътрешно назначение. Настоящият технически директор Джулиан Уорд е считан за силен кандидат да наследи Ричард Хюз, чието преминаване в Ал-Хилал беше потвърдено в началото на месеца.

Процесът по избор се ръководи от президента на „Фенуей Спортс Груп“ Майк Гордън.

Освен Дайкс, спортният директор на Брентфорд Фил Джайлс също е високо ценен, но привличането му от Западен Лондон вероятно ще бъде трудна задача.

„ФСГ“ е разговаряла и с други външни кандидати освен Дайкс, който има ключова роля за утвърждаването на „пчеличките“ като отбор от Висшата лига след промоцията им през 2021 г. Той се присъедини към клуба през май 2019 г.

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