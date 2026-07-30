Появи се информация какви средства ще получава Зидан

Зинедин Зидан официално е новият селекционер на националния отбор на Франция, а френските медии вече разкриха и милионните параметри по договора му. Легендата ще води „петлите“ в следващия голям цикъл с основна цел триумф на Световното първенство през 2030 г.

Според информация на RMC Sport, Зизу ще получава фиксирана месечна заплата от 300 хиляди евро. Тази сума обаче може да нарасне значително, достигайки до 450 хиляди евро в зависимост от постигнатите цели и спечелените бонуси.

🚨 "ON N'A PAS PARLÉ D'ARGENT" : PHILIPPE DIALLO 🇫🇷 ÉVOQUE LE SALAIRE DE ZINÉDINE ZIDANE 🇫🇷 !! 🤑



Le président de la FFF a affirmé qu'il n'avait même pas abordé la question de la rémunération avec Zinédine Zidane lors de leurs échanges.



Selon @RMCsport, Zizou pourrait toucher… pic.twitter.com/psWtbxbSJU — BeFootball (@_BeFootball) July 29, 2026

Договорът на бившия треньор на Реал Мадрид е за срок от четири години, като той заема поста след впечатляващата 14-годишна ера на Дидие Дешан. С новото споразумение Зидан си гарантира минимално годишно възнаграждение от 3,6 милиона евро. При изпълнение на всички заложени в контракта цели, сумата може да набъбне до внушителните 5,4 милиона евро.

По този начин Зидан има възможност да получава значително повече от своя предшественик и бивш съотборник в националния отбор. По данни на същия източник, годишната заплата на Дидие Дешан е възлизала на около 3,8 милиона евро.

Дебютът на Зинедин Зидан начело на Франция ще бъде на 25 септември при гостуването на Турция в мач от турнира Лига на нациите. Първият цикъл от мачове под негово ръководство ще бъде изключително натоварен, тъй като заради новия, разширен прозорец за международни срещи, на „петлите“ им предстои да изиграят общо четири мача в рамките на само 10 дни.

🇫🇷💰 Un salaire de 3,6 millions d’euros par an pour Zidane ?



Selon RMC Sport, le nouveau sélectionneur des Bleus toucherait 300 000 euros mensuels hors primes. Avec les bonus liés aux performances sportives, ses émoluments pourraient atteindre 5,4 millions d'euros annuels, un… pic.twitter.com/p1GqtLKboY — Onze Mondial (@OnzeMondial) July 29, 2026

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