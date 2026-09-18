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  3. Лапоухов и Ебонг отново с повиквателни за националния отбор на Беларус

Лапоухов и Ебонг отново с повиквателни за националния отбор на Беларус

  • 18 сеп 2026 | 15:05
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Лапоухов и Ебонг отново с повиквателни за националния отбор на Беларус

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и полузащитникът Макс Ебонг бяха повикани в националния отбор на Беларус за предстоящите мачове от Лигата на нациите. Те са сред избраниците в състава на селекционера Виктор Гончаренко.

Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания. След това ще играе срещу Финландия на 29 септември. На 3 октомври селекцията на Гончаренко ще приеме Сан Марино в Будапеща, а три дни по-късно ще бъде домакин на Финландия отново там.

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