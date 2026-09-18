Съставите на Брентфорд и Челси: Игор Тиаго повежда атаката на "пчеличките"

Брентфорд приема Челси в откриващия мач от петия кръг на английската Премиър лийг.



Sportal.bg ви предлага да проследите лондонското дерби в реално време.

"Пчеличките" през седмицата капарираха участието си в четвъртия кръг на Карабо Къп след 2:1 срещу Рединг, като сториха това с подчертано резервен състав. Спрямо този мач мениджърът Кийт Андрюс направи цели седем промени, като днес в стартовия състав се появиха само Айер, Люис-Потър, Дамсгор и Шустер от игралите 72 часа по-рано.

friday night football ▶️ pic.twitter.com/DW2lNFNuEx — Brentford FC (@BrentfordFC) September 18, 2026

Чаби Алонсо от своя страна на пръв поглед нямаше нужда от толкова ротации, тъй като последният мач на неговите момчета бе преди почти седмица при домакинството на Хъл Сити, завършило при равенство 2:2. Въпреки това наставникът на "сините" реши да освежи състава си за лондонското дерби и тази вечер разпредели да започнат Барко, Лакроа, Хендерсън, Уелбек и Чавария.

БРЕНТФОРД - ЧЕЛСИ



ПРЕМИЪР ЛИЙГ, V КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Брентфорд: 1. Келъхър, 33. Кайоде, 44. Шустер, 20. Айер, 23. Люис-Потър, 6. Ярмолюк, 27. Янелт, 19. Антъни, 24. Дамсгор, 7. Шаде, 9. Тиаго



Челси: 1. Мартинес, 3. Фофана, 5. Лакроа, 6. Колуил, 7. Нето, 14. Хендерсън, 4. Барко, 29. Чавария, 10. Палмър, 17. Роджърс, 18. Уелбек

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