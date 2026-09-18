Славия 0:0 ЦСКА 1948

Славия и ЦСКА 1948 играят при 0:0 в първи двубой от 10-ия кръг на efbet Лига.

Любопитното е, че в двете единайсеторки има общо петима национални състезатели, които попаднаха в селекцията на Александър Димитров за предстоящите срещи в Лига на нациите. Стоянов и Николов от "белите" и Божев, Цонев и Русев от "червените".

Още в първите секунди на двубоя Стоянов пробва да изенада Божев с центриране отдясно, което се получи като удар, но излезе в аут. В 5-ата минута ЦСКА 1948 отговори със същото. Прострелно центриране на Русев за малко не намери намиращия се на три-четири метра пред голлинията на противника Диало, но в крайна сметка отиде извън терена покрай лявата греда.

В 9-ата минута "червените" пропуснаха отлична възможност да открият резултата. Цонев бе грубо фаулиран от Цонев, но въпреки това намери свой съотборник преди да падне на земята. Последва пас на левия фланг за Русев. Крилото проби и центрира от аутлинията, а Масиел стреля с глава над напречната греда.

СЛАВИЯ - ЦСКА 1948 0:0

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 5. Малембана, 4. Савич, 20. Варела, 73. Минчев, 95. Милетич, 17. Казълджиев, 71. Стоянов, 77. Стоев, 10. Николов

ЦСКА 1948: 31. Божев, 2. Медина, 33. Ектор, 3. Двали, 22. Гашевич, 34. Витанов, 8. Земземи, 10. Цонев, 11. Русев, 67. Масиел, 93. Диало

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