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Флик преди тежкото гостуване на Севиля: Мисля, че сме на различно ниво от миналата година

  • 18 сеп 2026 | 15:06
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Барселона ще търси седма поредна победа в Ла Лига в утрешната си визита на “Рамон Санчес Писхуан”, където последният път каталунците бяха разгромени с 1:4 от Севиля. Според Ханзи Флик обаче сега неговият отбор е на съвсем различно ниво. Германецът отказа да разкрие кой ще започне на вратата на “блаугранас” в отсъствието на Жоан Гарсия, като заяви, че има голямо доверие и на Войчех Шчесни, и на Доминик Ливакович.

Ето и по-интересните акценти от пресконференцията на Флик:

За тежката загуба в гостуването на Севиля през миналия сезон

- Мисля, че сега сме на различно ниво от миналата година, но всички мачове започват 0:0. Севиля играе много добре, особено у дома. Те разчитат на персоналната защита и ще се опитат да ни притиснат в тези ситуации. Ще бъде важно да играем с увереност, да извеждаме топката по крилата и да контролираме играта. Трябва да движим топката бързо.

За Жоан Гарсия и за това кой ще започне на вратата утре

- Говорихме с медицинския щаб за дискомфорта, който изпитва. Не е нещо съществено, но има нужда от почивка. Много е важно да имаме качество на тази позиция. В лицето на Доминик Ливакович имаме вратар на много добро ниво. Шчесни пък имаше голяма заслуга за спечелената титла през миналия сезон. Той е страхотен играч. Кой от тях ще започне? Знаете, че никога не говоря за това в деня преди мача. Ще трябва да почакате.

За победната серия

- Дали ще постигнем седма поредна победа в Ла Лига? Трябва да се фокусираме върху себе си. Утре искаме да спечелим и това е задачата ни. Трябва да управляваме натоварването възможно най-правилно. За мен това е ключът. Имаме много мачове и винаги трябва да тренираме с мисълта за възстановяването.

Утре играем и след това ще имаме време за почивка. Не всички играчи, разбира се, ще имат възможност да почиват, защото някои ще заминат за националните си отбори. Когато тръгват за такива мачове, се притеснявам, но същевременно вярвам на националните селекционери и се опитвам да остана позитивен.

За добрата атмосфера в отбора

- Мисля, че това не е само моя заслуга, а на целия треньорски щаб. Всички работим заедно и се стараем винаги да предаваме положителна енергия. За мен това е от първостепенно значение. Нашата роля е да помагаме на отбора и да помагаме на всеки играч да разгърне пълния си потенциал. Имаме високи изисквания към тях и постоянно държим на доброто им представяне. Вече съм казвал на други пресконференции, че е много важно да се създаде добра атмосфера за играчите. Въпреки това, в момента не съм напълно удовлетворен, тъй като сме в началото на процеса и все още има какво да подобряваме. Винаги искаме повече и има аспекти, върху които трябва да продължим да работим.

За Рафиня

- Ако погледнем последните два сезона, пресата ни почти винаги започваше от нападателя. Той притежава онзи глад за игра, онази интензивност и нагласа да инициира пресата точно както искаме. Не само допринася значително в атака, но и върши чудесна работа в защита. Той е този, който прави първата стъпка при пресирането и като капитан задава посоката, която останалите от отбора да последват.

За Адейеми

- Той е много бърз играч. Дали е най-бързият? Не знам, Алфонсо Дейвис е подобен. Той е добър човек, страхотен човек и е много уважаван в съблекалнята. Всички го харесват много. Последните му изяви улесняват нещата. Не се чувстваше добре Германия и най-хубавото беше смяната на обстановката, за да отиде в друга държава. Радвам се, че избра нас. Ще му дам пълното си доверие и съм 100% зад него.“

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