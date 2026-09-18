Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

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Ръководството на ЦСКА избира измежду четирима чуждестранни треньори, които идват в София, научи Sportal.bg. Шефовете на "червените" упорито работят, за да изберат новия старши треньор на тима, като след разговори с близо десет специалисти от чужбина, са се спрели на четири определени профила. Именно един от тях ще замени Христо Янев на поста, но новият наставник ще бъде избран от спортния директор Валентин Илиев, изпълнителния директор Вангел Вангелов и останалата част от ръководството, единствено след лични разговори в България.



Днес един от избраниците, който вчера е пристигнал у нас, прекарал доста часове в офисите на клуба, опитвайки се да впечатли босовете на "армейците". Рекордьорите по титли на България от своя страна се стремят да направят правилния избор със специалист, който да изгради отбор с доминиращ футбол и най-вече с манталитет на победител, извеждайки тима до 32-рата шампионска титла на България.

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Целта на клуба е най-късно другата седмица новият треньор да има договор с ЦСКА и да започне работа с играчите си по време на паузата на националните отбори. Именно през този период той ще може да се запознае с футболистите преди евентуалния му дебют в първенството срещу ЦСКА 1948 на 11 октомври. Само няколко дни по-късно, на 15 октомври, е сблъсъкът срещу Монако на старта в Лигата на конференциите.

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Както е известно, досегашният треньор Христо Янев, който спечели два трофея през тази година, подаде оставка на 8 септември. Това стана буквално ден преди спечеления финал за Суперкупата срещу Левски след паметен обрат с 4:2 през втората част.

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В последните два мача отборът бе воден от временния треньор Даниел Моралес, а тимът постигна победи с 4:1 над Арда и с 2:0 над Локомотив (София) на Любослав Пенев. Тази неделя "армейците" излизат срещу Локомотив (Пловдив) на "Лаута" и при успех ще излязат на първо място в efbet Лига.

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