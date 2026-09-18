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Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

  • 18 сеп 2026 | 19:04
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Ръководството на Левски се вслуша в призивите на "сините" фенове за по-евтини билети за мачовете в Лига Европа. Цените на входните талони за европейските двубои предизвикаха недоволство сред привържениците на отбора, а от клуба обещаха, че ще внесат повече яснота другата седмица.

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

"Левскари,

Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със Залцбург, както и през целия сезон. Бъдете сигурни, че ние виждаме и чуваме вашия глас - както когато ни подкрепяте, така и когато справедливо ни критикувате.

Левски - Залцбург е девети по посещаемост в Лига Европа
Левски - Залцбург е девети по посещаемост в Лига Европа

Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК Левски ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите. Защото най-важни сте вие и вашата подкрепа.

Сърцето на Левски сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът Отбора на народа за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!", написаха от "Герена".

Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме
Боримиров: Не отстъпвахме по нищо на Залцбург, сбъркахме с билетите и ще се реваншираме
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