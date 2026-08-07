Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Синът на Зидан за баща си: Той получи това, което искаше

Синът на Зидан за баща си: Той получи това, което искаше

  • 7 авг 2026 | 12:32
  • 1130
  • 0
Синът на Зидан за баща си: Той получи това, което искаше

Назначението на Зинедин Зидан за селекционер на Франция е негова сбъдната мечта. Това заяви синът му Тео Зидан.

"Той получи това, което искаше - да води националния отбор в един момент. Както сам спомена, е много щастлив и нетърпелив да започне", каза Тео в интервю за испанския вестник "Марка", цитиран от БТА.

"Татко ще продължи да гледа мачовете по телевизията, както го правеше и досега. Много е щастлив от новата си роля, да се надяваме, че всичко ще се развие добре", заяви третият син на Зизу, който е футболист на испанския втородивизионен Кордоба.

Зинедин Зидан трябва да обяви екипа, с който ще работи за Франция, в началото на месец септември. Неговите първи мачове начело на "петлите" ще бъдат гостувания на Турция на 25 септември и на Белгия на 28 септември в Лигата на нациите, а в началото на октомври ще има и домакинства на Италия и Белгия. Двубоят с Италия на 2 октомври ще се играе пред пълен стадион, като в рамките на 24 часа бяха разпродадени 80 хиляди места за "Стад дьо Франс".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8387
  • 10
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1132
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3900
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1662
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7322
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1586
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 32007
  • 67
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 19684
  • 115
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8363
  • 13
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9273
  • 16
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28374
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8387
  • 10