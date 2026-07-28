Зидан: Чаках този ден пет години

Зинедин Зидан призна, че от доста време целта му е била да стане селекционер на Франция и поради тази причина е отказвал всякакви други оферти през последните пет години. Днес официално той бе обявен за новия треньор на "петлите".

При представянето му първите му думи бяха насочени към пожарникарите, които се борят с големите горски пожари в страната, и хората, на които им се налага да напуснат домовете си: “Искам да започна с послание на подкрепа към всички пожарникари. Много семейства преминават през труден период”.

« L'équipe de France, c'est la seule chose que je voulais faire »



💬 Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France pic.twitter.com/z38deVAUmo — L'Équipe (@lequipe) July 28, 2026

“За мен това е сбъдната мечта. Получих оферти да поема клубове през последните четири или пет години, но ги отхвърлил в името на френския национален отбор. Това беше единственото нещо, което исках. Израснах с този обор. Започнах в юношеските отбори и минах през всички нива, за да стигна до първия отбор. Ще дам всичко от себе си, за да може този отбор да продължи да побеждава. Това ме мотивира. Нямам търпение да започна. Случващото се е огромна радост е за мен. Гледам да не изразявам емоциите си, защото вътрешно чувствам толкова много. Готов съм за предизвикателството”, заяви Зидан.

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

“Искам да поздравя Дидие Дешан за работата му. Това е начало на нещо ново, но целта остава същата: да побеждаваме. Не мога да обясня с няколко думи как ще печелим. Имам на разположение изключителен отбор. Трябва да се настаня, да се срещна с играчите и да им обясня моята визия”, допълни той.

"Je suis animé par le jeu, j'ai été un numéro 10. Ce qui m'anime c'est marquer des buts" 🔥



Les mots de Zinedine Zidane sur son style de jeu 🔟 pic.twitter.com/l3A3l21owH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) July 28, 2026

Попитан на какъв стил ще заложи, той отговори: “Скоро ще видите стила. Аз бях номер 10, това, което ме води, е вкарването на голове. Живях в Испания 25 години, знаете какво предполага това. На терена бях лидер. Сега се превръщам в лидер чрез опита ми. Спечелването на световната титла през 1998 г. беше най-прекрасното нещо, което ми се е случвало. Прекарах четири или пет години в чакане на този ден. Емоционален съм. Не може да го видите, но съм изключително развълнуван".

Договорът на Зидан е за четири години

"Не съм говорил с Килиан. Най-важното в момента за него е да си почине. Ще имаме възможност да дискутираме всичко с него и другите играчи през септември. Тогава имаме четири мача. Ще имам три седмици с футболистите, което е страхотно, за да подготвим нещо. Тази работа е различна от това да ръководиш клуб. Но не ме плаши. Това исках. Ще намеря баланс между личния ми живот и френския национален отбор”, каза още Зидан.

⚽️ "L'équipe de France, c'est la seule chose que je voulais faire", a déclaré Zinédine Zidane mardi depuis le siège de la Fédération française de foot (FFF) après l'officialisation de sa nomination au poste de sélectionneur des Bleus ⤵️ pic.twitter.com/hZkwaaitp6 — Agence France-Presse (@afpfr) July 28, 2026

Попитан какво е правил през последните пет години, в които не работи във футбола, той не даде много подробности: “Не съм си щракал с пръсти. Гледах много мачове, дори повече, отколкото когато бях треньор на Реал. Гледах внимателно френския национален отбор и видях много”.

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