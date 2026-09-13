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Левски ще търси добра игра и три точки срещу Ботев (Враца)

  • 13 сеп 2026 | 08:00
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Левски ще търси добра игра и три точки срещу Ботев (Враца)
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Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Отборите на Ботев (Враца) и Левски се изправят един срещу друг в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" стартира в 17:45 часа с първия съдийски сигнал на Волен Чинков.

Домакините, водени от Тодор Симов, взеха ключова победа с 3:2 над Септември (София) в двубой от последния кръг на шампионата. Врачани се намират на десето място със седем пункта, като отборът има една от най-лошите защити в първенството, допускайки цели 17 попадения.

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Футболистите на Хулио Веласкес са категоричен лидер в първенството с 24 спечелени точки от 24 възможни, а в последния кръг "сините" надиграха с 1:0 ЦСКА 1948.

Преди дни обаче дойде тежкото поражение с 2:4 от ЦСКА във финала за Суперкупата на България, където Левски изигра изключително слабо второ полувреме.

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Аут за срещата във Враца ще бъде капитанът на шампионите Кристиан Димитров, който получи червен картон в дербито за Суперкупата. Това наказание и травмата на Никола Серафимов могат да дадат шанс за дебют на най-новото попълнение Петко Христов.

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Мачът във Враца ще бъде и генерална репетиция преди мача на Левски в основната фаза на Лига Европа. Първият съперник на "сините" ще бъде РБ Залцбург, който не успя да победи Рийд в последния кръг на австрийската Бундеслига.

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Съперникът на Левски в Лига Европа с грешна стъпка в шампионата на Австрия

БОТЕВ (ВРАЦА) - ЛЕВСКИ

Стадион: "Христо Ботев", Враца
Главен съдия: Волен Чинков
Начало: 17:45 часа

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