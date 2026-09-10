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  3. Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
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Левски ще трябва да затвори сектор "А" за следващото си домакинство. Това реши Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след вчерашния двубой за Суперкупа на България, загубен от "сините" с 2:4 срещу ЦСКА.

Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА
Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА

След края на финала се случи опасен инцидент с пресаташето на армейците Виктор Игнатов - стъклена бутилка, хвърлена от сектор "А", удари в главата бившия спортен журналист. Клубът от "Герена" беше санкциониран и парично. Интересно е, че следващият домакински мач на "сините" е срещу Лудогорец. Ако двубоят бъде отложен, идва домакинството срещу ЦСКА.

Ето решенията на ДК на БФС:

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2026/2027/, ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За хвърлени многобройни предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 2 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с лишаване от домакинство за 1 среща и имуществена санкция в размер на 2050 евро. На основание чл.37, ал.1, т. 21, б. В от ДП /2026/2027/ ДК заменя лишаване от домакинство със частично затваряне на стадион, а именно сектор А.

 За навлизане на публика на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За хвърлени факли на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2026/2027/, ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 260 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

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