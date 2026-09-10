Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски ще трябва да затвори сектор "А" за следващото си домакинство. Това реши Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след вчерашния двубой за Суперкупа на България, загубен от "сините" с 2:4 срещу ЦСКА.
Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА
След края на финала се случи опасен инцидент с пресаташето на армейците Виктор Игнатов - стъклена бутилка, хвърлена от сектор "А", удари в главата бившия спортен журналист. Клубът от "Герена" беше санкциониран и парично. Интересно е, че следващият домакински мач на "сините" е срещу Лудогорец. Ако двубоят бъде отложен, идва домакинството срещу ЦСКА.
Ето решенията на ДК на БФС:
За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За хвърлени многобройни предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 2 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с лишаване от домакинство за 1 среща и имуществена санкция в размер на 2050 евро. На основание чл.37, ал.1, т. 21, б. В от ДП /2026/2027/ ДК заменя лишаване от домакинство със частично затваряне на стадион, а именно сектор А.
За навлизане на публика на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За хвърлени факли на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 260 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на Национален стадион „Васил Левски” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google