Левски с важна информация за Общото събрание

Левски обяви важна информация преди Общото събрание на акционерите. То ще се проведе на 14 септември от 10:00 часа в сектор А на стадион "Георги Аспарухов".

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Ето какво написаха от клуба:

"Уважаеми Акционери,

Във връзка с провеждане на редовно Общо събрание на акционерите (ОСA) на „Професионален футболен клуб Левски“ АД, което ще се проведе на 14 септември 2026 г. от 10:00 часа в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ с адрес: гр. София, ул. „Тодорини кукли” № 47, Ви уведомяваме за следното:

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне в 9:00 часа. В сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ ще се влиза през вход VIP, като регистрацията ще се осъществява във VIP залата на сектор А.

Всички акционери – физически лица, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на всички свои акции или временни удостоверения, надлежно заявени за вписване или вписани в Книгата на акционерите на „Професионален футболен клуб Левски“ АД към датата на провеждане на събранието.

Акционерите – юридически лица, които имат желание да вземат участие в ОСA, се представляват от вписаното им в ТРРЮЛНЦ представляващо лице. В случай че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано, следва да ги представлява друго дееспособно физическо лице с изрично пълномощно, легитимиращо го да упражнява правата по всички притежавани от съответното юридическо лице акции. Ако дружеството се представлява единствено заедно от две или повече лица, представляващите следва заедно да упълномощят едно физическо лице да упражни правата по притежаваните от този акционер акции, като участва и гласува от името на юридическото лице акционер в заседанието на Общото събрание.

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При регистрацията за участие в ОСА, следва да се представят:

– документ за самоличност на съответното физическо лице, на законни/я/те представител/и на юридическото лице или на лицето – пълномощник;

– заверено копие или оригинал на притежаваните акции или временни удостоверения;

– за юридическите лица акционери: документ, удостоверяващ актуалното състояние на дружеството/сдружението с нестопанска цел към датата на провеждане на ОСА: удостоверение за актуално състояние или разпечатка от партидата на дружеството/сдружението в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/.

В случай, че сте акционер и нямате възможност да присъствате лично на ОСA, можете да упълномощите друго дееспособно физическо лице да Ви представлява в ОСA с всички притежавани от Вас акции.

Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с „Удостоверение за наследници“ и документ за самоличност, като в случай, че са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.

Представителството на малолетни акционери се осъществява от техните родител/и или настойник. В случай че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят „Удостоверение за раждане“ на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го.

Непълнолетни акционери следва да се придружават от един родител или настойник. Непълнолетният акционер следва да представи „Удостоверение за раждане“ и документ за самоличност, а придружаващият го родител или настойник – документ за самоличност.

Апелираме акционерите да спазят часа за регистрация. Събранието ще започне в 10:00 часа на 14.09.2026 г. (понеделник), в случай че към този час е налице изисквания съгласно Устава кворум.

От Ръководството на „ПФК Левски“ АД".

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