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Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
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Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Ръководството на Левски ще поиска отлагане на мача с Лудогорец от 10-ия кръг на efbet Лига, научи Sportal.bg.

Двубоят е по програма на 20 септември от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Шефовете на "сините", които са силно разочаровани от факта, че загубиха тежко с 2:4 финала за Суперкупата на България от ЦСКА, са решили да се възползват от правилото на БФС, което им позволява да отложат един мач, ако участват в основната фаза на някой от евротурнирите.

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Причината затова е, че в отбора на шампионите се вижда натрупана умора от изиграните 17 мача през последните 64 дни. Лидерът в първенството изигра рекордните за историята на клуба осем мача в квалификациите на Шампионската лига, където за първи път в своята история отстраниха три шампиона на дадени държави в рамките на един сезон: Борец (Босна и Херцеговина) - 5:1, Университатя (Румъния) - 3:2 и Кайрат (Казахстан) - 2:0, преди да отпаднат на плейофа от шампиона на Гърция АЕК - 0:4. Освен това имат осем мача в първенството и един двубой за Суперкупата на България.

27-кратните шампиони вече се възползваха от правилото на БФС, което им позволи да отложат един мач в първенството по време на квалификациите към основната фаза на турнирите, когато двубоят им със Славия бе преместен от 15 август за 2 септември, след което спечелен с 2:1.

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По този начин тимът на Хулио Веласкес имаше повече време за подготовка преди първия мач с АЕК (0:0) на препълнения с 40 000 фенове стадион "Васил Левски".

Левски в неделя гостува на Ботев (Враца) в мач от 9-ия кръг на шампионата, а другия четвъртък приема РБ Залцбург в първи мач от основната фаза на Лига Европа.

След което ще има пауза заради националните отбори и "сините" ще подновят официалните си мачове на 10 октомври в гостуване на Черно море във Варна, в среща от 11-ия кръг на турнира.

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