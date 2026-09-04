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11-те на Септември и Ботев (Враца)

  • 4 сеп 2026 | 17:48
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11-те на Септември и Ботев (Враца)

Станаха ясни титулярните състави на Септември и Ботев (Враца), които се изправят един срещу друг в двубой от 8-ия кръг на efbet Лига. Мачът на Националния стадион стартира в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на Станимир Тренчев.

Септември (София) - Ботев (Враца)

Стартови състави:

Септември (София): 12. Владимир Иванов, 33. Галин Иванов, 4. Мартин Христов, 8. Божидар Пенчев, 5. Йоан Бауренски, 13. Кубрат Йонашчъ, 26. Валантайн Озорнвафор, 6. Педро Ферейра, 19. Педро Игор, 29. Ерар Францети, 7. Едни Рибейро;

Ботев (Враца): 98. Любомир Василев, 3. Сейни Санянг, 4. Иван Горанов, 7. Радослав Цонев, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 36. Милен Стоев, 79. Мартин Петков, 81. Касим Хаджи, 97. Владислав Найденов, 99. Преслав Боруков.

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