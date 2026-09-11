Трансферно разочарование на Левски ще рита в Бразилия

Трансферното разочарование на Левски Рилдо продължава кариерата си в Бразилия. 26-годишният футболист беше официално представен като ново попълнение на втородивизионния Аваи. Атакуващият халф ще играе под наем от португалския Санта Клара до 30 юни 2027 г., съобщиха от клуба от Флорианополис.

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Рилдо се завръща в Бразилия, след като през сезон 2025/2026 игра под наем в Левски. Той пристигна на "Герена" от Санта Клара през лятото на 2025 г. и беше част от състава, който спечели шампионската титла на България. Със синята фланелка бразилецът записа 30 мача и отбеляза един гол. Единственото му официално попадение за Левски дойде при убедителната победа със 7:0 над Септември (София).

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