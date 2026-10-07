Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Микел Артета е подписал нов договор с Арсенал, обявиха от клуба. Контракът ще го превърне в най-високоплатения мениджър в Премиър лийг. Испанецът, който изведе „артилеристите“ до шампионската титла през миналия сезон, ще остане на „Емиратс“ до 2030 година и ще получава по 17 милиона паунда годишно, като може да прибере още до 3 милиона под формата на бонуси.

Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

44-годишният специалист изпреварва в класацията Оливер Гласнер, който получава 12 милиона паунда на сезон плюс още 2 милиона под формата на бонуси. Досегашният договор на Артета бе за 10 милиона паунда годишно с възможност за допълнителни 5 милиона бонуси.

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„За мен е привилегия да се обвържа с бъдещето на клуба и да продължа да работя с изключителни хора, които искат най-доброто за Арсенал. Този клуб е уникален – неговият характер и начинът, по който те кара да се чувстваш. Имам огромното усещане за привилегия, че нашето пътуване заедно ще продължи“, заяви Артета след подписването. Той пое Арсенал през декември 2019 година и спечели първия си трофей още в дебютния си сезон, когато триумфира с ФА Къп. През май тази година Артета сложи край на 22-годишното чакане на „артилеристите“ за титлата във Висшата лига.

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Снимки: Imago