Патрика: Когато стана 1:1, Левски рухна

Бившият нападател на ЦСКА Петър Витанов - Патрика сподели мнението си за победата на "червените" над Левски с 4:2 за Суперкупа на България. Той коментира и временното назначение на Даниел Моралес начело на отбора.

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"Доволен съм от тази победа. Такъв резултатен мач от много време не е имало. Честно казано, очаквах такова развитие на нещата, но чак с 4:2 е малко неочаквано. Левски и ЦСКА до този момент в първенството не бяха срещали толкова сериозен противник. Единствено в евротурнирите се изправиха и двата отбора срещу тежки противници. Като че ли Левски влезе с по-голямо самочувствие като фаворит и това им изигра лоша шега. ЦСКА за сетен път показва и двете си лица. Първото полувреме играха едно, а през второто нещо съвсем различно. Както тръгна мача си мислех дали ще успеем да докараме мача до дузпи. Левски водеше на почивката и играха добре през първата част. Атакуваха по-остро и бяха по-опасни. Имаха няколко добри положения, но Лапоухов се намеси много добре и ги отрази.

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Нещата добре се развиваха за Левски, но пък второто полувреме беше коренно различно. Грешката на Светльо Вуцов мисля, че обърна нещата. ЦСКА започна много по-напористо да играе през второто полувреме и веднага имаха две положения. При едното Кристиан Димитров се намеси отлично и изби с шпагат. След това дойде грешката на Вуцов. Не знам каква беше причината да излиза. Тази грешка допринесе много. Като стана 1:1 и Левски рухна, а при 2:1 нещата приключиха за мен.

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ЦСКА заигра още по-силно и се възползваха от поредицата грешки на сините. Дойде третия гол за ЦСКА и там Левски допусна колективна грешка в защита. Трима човека бяха излъгани с едно движение. После при 4:1 отново не стояха добре. И в края дузпата на Бала беше много добре изпълнена за крайното 4:2. Сините се изнервиха и играта им не спореше. В крайна сметка през втората част трябва да признаем, че ЦСКА игра много силно. В такива мачове никога няма значение в каква форма са двата отбора.

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Това беше мач с две различни лица и ЦСКА излезе краен победител. Левски не успя да си реализира положенията, а пък ЦСКА се възползва от грешките в защита и спечели. Доволен съм и съм щастлив от тази победа. Шамар за Левски, но не бива и ЦСКА да лети в облаците. Стана хубав мач. През второто полувреме ЦСКА рискува и успя“, заяви Патрика за срещата.

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