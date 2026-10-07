ЦСКА припомни успехите си над Монако и обяви кога пуска билетите

ЦСКА припомни едни от най-паметните си мачове срещу Монако. „Червените“ ще се изправят отново срещу тима от Княжеството на 15 октомври, когато предстои първият домакински двубой между двата отбора от основната фаза на Лига на конференциите.

От клуба публикуваха специално видео към своите привърженици, с което върнаха спомените за успехите на армейците срещу френския тим.

ЦСКА има две победи над Монако в историята си. Първата е с 2:0 през сезон 1982/1983 в турнира КЕШ. През сезон 1984/85 армейците наделяват над своя съперник с 2:1 отново в домакинство, но за Купата на УЕФА.

„ЦСКА е писал историята си в тези мачове! ❤ Два пъти Монако е прекланял глава пред славната армейска чета, а на 15 октомври ни предстои нова класика с тима от Княжеството.



Армейци, чака ни нова велика червена вечер! Всички на стадиона! 👊“, написаха от ЦСКА.

От клуба обявиха още, че билетите за първия домакински двубой срещу Монако от основната фаза на Лига на конференциите ще бъдат пуснати в онлайн продажба на 8 октомври от 10:00 часа.

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