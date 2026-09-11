Бъдещ съперник на Левски допусна загуба в първенството на Полша

В среща от осмия кръг на полската Екстракласа, отборът на Висла (Краков) записа чиста победа с 2:0 у дома срещу Ягелония (Бялисток). Двубоят бе от особен интерес за българските фенове, тъй като гостите са сред съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за домакините бяха дело на Анхел Родадо в 14-ата и 75-ата минута.

Мачът започна отлично за домакините, които откриха резултата още в 14-ата минута. След центриране на Божич отляво, нападателят Анхел Родадо се извиси в наказателното поле и с точен удар с глава преодоля противниковия страж за 1:0.

През втората част домакините продължиха да диктуват събитията на терена. В 55-ата минута Родадо отново прати топката в мрежата, но след сигнал за засада попадението правилно не бе зачетено.

В 75-ата минута резултатът все пак бе удвоен. Божич отправи силен удар от дистанция. Вратарят на Ягелония – Абрамович, успя да боксира топката, но тя попадна право при Анхел Родадо, който при добавката не сгреши за крайното 2:0.

След това и още едно попадение на Висла бе отменено в 81-вата минута, когато Груйчич се разписа от близка дистанция, но този път арбитрите видяха игра с ръка на бранителя и голът не бе признат.

С тази победа Висла (Краков) излиза на 4-о място в моментното класиране с актив от 14 точки. Загубилият тим на Ягелония (Бялисток) запазва актива си от 12 точки, заемайки 5-а позиция в таблицата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google