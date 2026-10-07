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Станислав Костов става треньор в Благоевградска академия

  • 7 окт 2026 | 15:32
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Станислав Костов става треньор в Благоевградска академия

Станислав Костов става треньор в най-новата благоевградска кадемия "Зелените". Бившият голмайстор на Левски и Първа лига се присъединява към Светослав Дяков и Юлиан Попев,които също са част от благоевградската академия.

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Станислав е професионален футболист с богата кариера. Преминал е през отборите на Пирин, ЦСКА, Ботев (Пловдив), Берое, Левски, и кипърския Олимпиакос Никозия, а зад гърба си има и мачове с националния отбор на България.През сезон 2018/2019 Станислав Костов става голмайстор на българското първенство с 24 гола – и остава последният български футболист, носител на този приз.

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