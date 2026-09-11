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В следващия мач Левски - ЦСКА: “сините” фенове в само един сектор и много по-малко от тези на “червените”

  • 11 сеп 2026 | 19:56
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Днес СТК към БФС официално отложи домакинския двубой на Левски срещу Лудогорец от 10-ия кръг на efbet Лига.

Ако футболният съюз не го насрочи преди 31 октомври, това значи, че следващото домакинство на родния шампион ще е срещу ЦСКА.

Официално: Отложиха Левски - Лудогорец
Официално: Отложиха Левски - Лудогорец

Двата отбора играха и преди дни в двубой за Суперкупата, който “червените” спечелиха с 4:2. След него “сините” отнесоха санкция със затваряне на сектор “А” за следващия домакински мач заради стоварена бутилка върху главата на пресаташето на ЦСКА.

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Така Левски ще е със значително по-малко публика на “Васил Левски” от своя съперник. “Сините” ще получат само сектор “Б”, докато “червените” запалянковци ще са в секторите “В” и “Г”.

Преди това Левски ще има три визити в първенството. Те ще са на Ботев (Враца), Черно море и Арда.

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