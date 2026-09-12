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Съперникът на Левски в Лига Европа с грешна стъпка в шампионата на Австрия

  • 12 сеп 2026 | 09:54
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Съперникът на Левски в Лига Европа с грешна стъпка в шампионата на Австрия
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Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Отборът на РБ Залцбург завърши при резултат 1:1 срещу Рийд в двубой от шестия кръг на австрийската Бундеслига. Съперникът на Левски в Лига Европа поведе в резултата в 84-ата минута, когато Карим Конате се разписа, но две минути по-късно защитата на "биковете" се пропука и Филип Помер донесе точката на своя тим.

По този начин футболистите на Залцбург ще пътуват до София след лош резултат, с който може да позволят на ЛАСК да дръпне с четири точки на върха и на Рапид (Виена) да ги измести от второто място във временното класиране.

Снимка: "Официален профил на Залцбург в X"

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