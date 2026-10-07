Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Играч под наем от ЦСКА блести и за Албания

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 1074
  • 1
Играч под наем от ЦСКА блести и за Албания

Кевин Додай, който е собственост на ЦСКА и играе под наем в Лехия Гданск, продължава да показва добра форма както на клубно, така и на международно ниво. 21-годишният футболист се разписа за Албания U21 при равенството 2:2 с Украйна в контролна среща, която се проведе на унгарска земя.

Додай започна мача като централен нападател, въпреки че през сезона най-често действа по левия фланг. Той се оказа на правилното място в 18-ата минута, когато получи подаване от Етник Брути, проби зад гърба на украинската отбрана и завърши атаката с гол за 1:0

ЦСКА може отново да изпрати под наем Кевин Додай
ЦСКА може отново да изпрати под наем Кевин Додай

Офанзивният футболист остана на терена до 60-ата минута, а след това двата отбора си размениха още по едно попадение, за да оформят крайното 2:2.

Добрите изяви на Додай не са случайност. През настоящата кампания той се представя убедително с екипа на Лехия Гданск. В пет срещи от първенството на Полша младият футболист вече има три попадения и две асистенции, натрупвайки 424 игрови минути.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Колев пред Sportal.bg: Падна една тежест от плещите на футболистите и щаба след победата

Колев пред Sportal.bg: Падна една тежест от плещите на футболистите и щаба след победата

  • 7 окт 2026 | 09:48
  • 1815
  • 1
Алекс Колев: Взаимовръзката Русев-Илиев беше ключова, разбират се със затворени очи

Алекс Колев: Взаимовръзката Русев-Илиев беше ключова, разбират се със затворени очи

  • 7 окт 2026 | 09:42
  • 3149
  • 10
Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 27600
  • 38
Йорданка Христова посети новата "Армия"

Йорданка Христова посети новата "Армия"

  • 7 окт 2026 | 09:19
  • 1581
  • 11
Ас на Левски остава в радара на Самсунспор

Ас на Левски остава в радара на Самсунспор

  • 7 окт 2026 | 09:10
  • 1932
  • 0
ЧРД на автора на най-бързия гол във Вечното дерби

ЧРД на автора на най-бързия гол във Вечното дерби

  • 7 окт 2026 | 08:26
  • 3275
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 27600
  • 38
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

  • 7 окт 2026 | 14:15
  • 4508
  • 8
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 4410
  • 7
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 61514
  • 140
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 1953
  • 1
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 16776
  • 20