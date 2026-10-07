Играч под наем от ЦСКА блести и за Албания

Кевин Додай, който е собственост на ЦСКА и играе под наем в Лехия Гданск, продължава да показва добра форма както на клубно, така и на международно ниво. 21-годишният футболист се разписа за Албания U21 при равенството 2:2 с Украйна в контролна среща, която се проведе на унгарска земя.

Додай започна мача като централен нападател, въпреки че през сезона най-често действа по левия фланг. Той се оказа на правилното място в 18-ата минута, когато получи подаване от Етник Брути, проби зад гърба на украинската отбрана и завърши атаката с гол за 1:0

ЦСКА може отново да изпрати под наем Кевин Додай

Офанзивният футболист остана на терена до 60-ата минута, а след това двата отбора си размениха още по едно попадение, за да оформят крайното 2:2.

Добрите изяви на Додай не са случайност. През настоящата кампания той се представя убедително с екипа на Лехия Гданск. В пет срещи от първенството на Полша младият футболист вече има три попадения и две асистенции, натрупвайки 424 игрови минути.

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