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На живо от Ботевград: Двата тима са готови за мача

  • 7 окт 2026 | 18:00
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Балкан приема Бахчешехир Колежи Истанбул тази вечер от 19:00 часа в “Арена Ботевград” в първия в своята история домакински мач във втория по сила европейски клубен турнир ЕвроКъп. Срещата е от втория кръг на груповата фаза на надпреварата.

Преди седмица шампионът на България загуби като гост от германския тим Рациофарм Улм, а днес задачата пред ботевградчани изобщо няма да е по-лека.

Бахчешехир е един от най-силните турски отбори в момента, като през миналия сезон достигна до полуфиналите в ЕвроКъп.

Бахчешехир в момента оглавява класирането в турското първенство с 2 победи от 2 мача.

Двата тима вече загряват за срещата.

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Снимки: Борислав Трошев

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