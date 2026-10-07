На живо от Ботевград: Двата тима са готови за мача

Балкан приема Бахчешехир Колежи Истанбул тази вечер от 19:00 часа в “Арена Ботевград” в първия в своята история домакински мач във втория по сила европейски клубен турнир ЕвроКъп. Срещата е от втория кръг на груповата фаза на надпреварата.

Преди седмица шампионът на България загуби като гост от германския тим Рациофарм Улм, а днес задачата пред ботевградчани изобщо няма да е по-лека.

Бахчешехир е един от най-силните турски отбори в момента, като през миналия сезон достигна до полуфиналите в ЕвроКъп.

Бахчешехир в момента оглавява класирането в турското първенство с 2 победи от 2 мача.

Двата тима вече загряват за срещата.

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Снимки: Борислав Трошев