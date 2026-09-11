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  2. Левски
  3. Официално: Отложиха Левски - Лудогорец

Официално: Отложиха Левски - Лудогорец

  • 11 сеп 2026 | 17:36
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Спортно – техническа комисия към БФС отложи по искане на Левски срещата между "сините" и Лудогорец от 10-ти кръг на efbet Лига.

"По искане на ПФК „Левски“ Сф и на основание чл. 44, ал. 1, б. „а“, предложение 4,  от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС среща от X-ти кръг от ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК „Левски” Сф и ПФК „Лудогорец 1945” Рз, по програма на 20.09.2026 г. от 20:30 ч, се отлага", гласи решението на СТК, в което не се уточнява новата дата на мача.

Левски отлага мача с Лудогорец
Левски отлага мача с Лудогорец

Шампионът на България се възползва от правото си да отложи един двубой от първенството, тъй като участва в основната фаза на Лига Европа.

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