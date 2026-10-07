Таланти на Черноморец (Бургас) започват тренировки с първия отбор

Двама от най-талантливите играчи на Черноморец (Бургас) от отбора до 16 години започват тренировки с първия тим. Старши треньорът Ангел Стойков включи от днес в тренировъчния процес Димитър Калчев и Габриел Василев.

От началото на първенството в Елитната група до 16 години Димитър е изиграл 8 мача и за общо 561 минути е вкарал 4 гола. Габриел е взел участие в 7 мача до момента, а за общо 548 минути е вкарал 5 гола.

"Акулите" минаха през Шумен и чакат Ботев (Пд)

"Всяка седмица ще взимаме по един или по двама играчи от U16 в зависимост от нуждите ни за пълноценно провеждане на тренировките. По този начин изпращаме сигнал към всички играчи от школата, че усилията им са забелязани, а успехите им и отличното им представяне са високо оценени. Правим всичко възможно да ги интегрираме и да им помогнем да последват примера на Ростислав Костенски", сподели Ангел Стойков.

Черноморец спечели морското дерби срещу Черно море при U16

Наставникът на отбора U16 Георги Терзиев призна, че случващото се е огромно признание за качествата на Димитър Калчев и Габриел Василев и истински окрилява техните съотборници, които изгарят от нетърпение да получат възможност да тренират с първия тим.

Младият треньор е абсолютно уверен в това, че и други от неговите момчета в скоро време ще бъдат възнаградени по този начин заради впечатляващите си прояви в мачовете от Елитната група до 16 години.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google