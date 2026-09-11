Левски пусна 3000 билета за Враца

Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Левски пусна в продажба билетите, предвидени за "сините" за гостуването срещу Ботев (Враца) в неделя - 3000 бройки. Цената на един пропуск е 6,00 евро.

Левски получи предписания от УЕФА

"Левскари, билетите за двубоя от деветия кръг на Първа лига срещу Ботев (Враца) са в продажба. Двубоят е на 13 септември, неделя, от 17:45 часа на стадион "Христо Ботев" във Враца. Пропуските за срещата са с цена от 6 евро и се продават до изчерпване на количествата онлайн. В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на Левски, която ще отвори два часа преди началото на срещата. Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за "сините" привърженици 3000 билета", написаха от "Герена".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google