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Левски пусна 3000 билета за Враца

  • 11 сеп 2026 | 11:21
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Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Левски пусна в продажба билетите, предвидени за "сините" за гостуването срещу Ботев (Враца) в неделя - 3000 бройки. Цената на един пропуск е 6,00 евро.

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"Левскари, билетите за двубоя от деветия кръг на Първа лига срещу Ботев (Враца) са в продажба. Двубоят е на 13 септември, неделя, от 17:45 часа на стадион "Христо Ботев" във Враца. Пропуските за срещата са с цена от 6 евро и се продават до изчерпване на количествата онлайн. В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на Левски, която ще отвори два часа преди началото на срещата. Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за "сините" привърженици 3000 билета", написаха от "Герена".

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