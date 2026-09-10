Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Левски получи предписания от УЕФА

Левски получи предписания от УЕФА

  • 10 сеп 2026 | 20:53
  • 5262
  • 7
Левски получи предписания от УЕФА
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Враца) - Левски

Левски подготвя специални мерки за домакинските мачове от Лига Европа с цел избягването на инциденти и глоби. "Сините" излязоха със съобщение на официалния уебсайт на клуба.

"Анализът на Нико Петров": Левски нямаше пулс през второто полувреме
"Анализът на Нико Петров": Левски нямаше пулс през второто полувреме

"Левскари, в офисите на клуба бяха получени предписания от страна на УЕФА във връзка с предстоящите мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. От европейската клубна централа напомнят, че не трябва да се надвишава капацитетът продадени места. Заради това предписанията са абсолютно всеки присъстващ на стадион „Васил Левски“ да бъде с билет без значение от възрастта.

Отделно от това, ще бъдат обособени КПП-та в подстъпите към съоръжението, на които представители на полицията и Ивентим ще извършват проверка и хора без билети или с фалшиви такива няма да бъдат допускани в района на стадиона.Молим също така всички да спазват своите места и по този начин пътеходите да остават свободни. По този начин не само ще бъдат спестени глоби на клуба, а това е гаранция, че ще може да се реагира бързо при застрашено здраве на някой от присъстващите на спортното съоръжение", написаха шампионите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Вихрен с нов силен трансфер

Вихрен с нов силен трансфер

  • 10 сеп 2026 | 21:01
  • 1245
  • 1
Историческо: ЦСКА открива базата "Димитър Пенев" срещу Локо (Пд)

Историческо: ЦСКА открива базата "Димитър Пенев" срещу Локо (Пд)

  • 10 сеп 2026 | 20:25
  • 9554
  • 17
Сектор "Г" събира 20 000 евро за три мащабни хореографии

Сектор "Г" събира 20 000 евро за три мащабни хореографии

  • 10 сеп 2026 | 19:58
  • 1345
  • 7
Бербатов с фурор на театралната сцена - дълго аплодираха дебюта му

Бербатов с фурор на театралната сцена - дълго аплодираха дебюта му

  • 10 сеп 2026 | 19:29
  • 4554
  • 11
Легенда на Лудогорец в Инициативния комитет на Андрей Гюров

Легенда на Лудогорец в Инициативния комитет на Андрей Гюров

  • 10 сеп 2026 | 17:59
  • 1992
  • 3
Йорданка Христова: Четири не ми е любимо число, но е страхотен подарък

Йорданка Христова: Четири не ми е любимо число, но е страхотен подарък

  • 10 сеп 2026 | 17:26
  • 9698
  • 52
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 219173
  • 62
Ман Юнайтед 0:0 Сабах, срещата започна на високи обороти

Ман Юнайтед 0:0 Сабах, срещата започна на високи обороти

  • 10 сеп 2026 | 21:59
  • 1686
  • 3
Байерн 0:0 Бодьо/Глимт, пропуск на Луис Диас

Байерн 0:0 Бодьо/Глимт, пропуск на Луис Диас

  • 10 сеп 2026 | 22:04
  • 1550
  • 3
Левски отлага мача с Лудогорец

Левски отлага мача с Лудогорец

  • 10 сеп 2026 | 14:03
  • 84662
  • 231
Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

Левски със затворен сектор "А" заради ударената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 16:13
  • 24401
  • 76
Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

Александра Начева в "Гостът на Sportal.bg": Надявам се този медал да ми даде по-голяма увереност

  • 10 сеп 2026 | 16:37
  • 7208
  • 2