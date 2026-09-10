Левски получи предписания от УЕФА

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Левски подготвя специални мерки за домакинските мачове от Лига Европа с цел избягването на инциденти и глоби. "Сините" излязоха със съобщение на официалния уебсайт на клуба.

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"Левскари, в офисите на клуба бяха получени предписания от страна на УЕФА във връзка с предстоящите мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. От европейската клубна централа напомнят, че не трябва да се надвишава капацитетът продадени места. Заради това предписанията са абсолютно всеки присъстващ на стадион „Васил Левски“ да бъде с билет без значение от възрастта.



Отделно от това, ще бъдат обособени КПП-та в подстъпите към съоръжението, на които представители на полицията и Ивентим ще извършват проверка и хора без билети или с фалшиви такива няма да бъдат допускани в района на стадиона.Молим също така всички да спазват своите места и по този начин пътеходите да остават свободни. По този начин не само ще бъдат спестени глоби на клуба, а това е гаранция, че ще може да се реагира бързо при застрашено здраве на някой от присъстващите на спортното съоръжение", написаха шампионите.

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