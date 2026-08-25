Вратарят на АЕК: Готови сме психически и физически да се справим с Левски

Вратарят на АЕК Томас Стракоша говори по време на официалната пресконференция преди утрешния мач с Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Двата тима се изправят един срещу друг от 22:00 часа, а стражът призна, че неговият отбор е готов да се справи със “сините”.

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

“Това е най-важният мач. Не става дума само за това да ни даде по-добра психика за предстоящия сезон, но и перспективата да играем четири мача на нашия стадион в Шампионската лига. Всички искаме да покажем най-доброто от себе си. Вярвам в моя отбор, вярвам, че сме се подготвили добре. Ще бъде труден мач със сигурност, но поради това, че сме се подготвили много добре ще направим всичко най-добро.

Винаги има напрежение и то винаги помага да се представиш още по-добре. Играем за едно по-добро ниво и това са европейските турнири. Заслужаваме да продължим, трябва да го покажем на терена. Ще имаме на наша страна и нашите фенове, надяваме се на най-доброто.

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Нетърпеливостта е най-трудното нещо. Чакаме с нетърпение да дойде мачът. Когато влизаме на терена поради атмосферата и след това, което е казал треньорът, напрежението е по-малко. Готови сме психически и физически да се справим с нашия противник”, заяви Стракоша.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google